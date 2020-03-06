Житель Иваново попросил Путина помочь в решении проблемы с отоплением

Иваново, 6 марта. Житель города Иваново обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в решении проблемы с отоплением.

Глава государства прибыл с визитом в Иваново, в ходе которого посетил детскую поликлинику. После посещения детской поликлиники Путин подошел к приветствовавшим его местным жителям. Один из присутствующих обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь в решении бытовой проблемы.

«Помогите мне, пожалуйста! Я живу на газовой трубе, и никто не хочет мной заниматься. Я из-за этой трубы без отопления живу уже десять лет», — пояснил мужчина.

Он также добавил, что неоднократно обращался к властям региона, однако в ответ получал «только одни отписки». Президент спросил адрес и имя мужчины и предложил напрямую обратиться к губернатору, который находился рядом.

Кроме того, несколько местных жителей попросили главу государства о совместной фотографии, в чем Путин не стал отказывать.