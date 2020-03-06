Оппозиция отказалась от поддержки фигурантов дела «Сети» после факта двойного убийства

Москва, 6 марта. Либеральные СМИ, выступавшие в защиту запрещенной в РФ группировки «Сеть», после нового расследования «Медузы» перестали публиковать тексты в защиту экстремистов.

Управление СК РФ по Пензенской области в минувшую среду сообщило о найденных в Рязанской области останках, предположительно, уроженки Перми Екатерины Левченко, пропавшей в марте 2017 года. Ранее рядом было найдено тело Артема Дорофеева.

О пропаже Дорофеева в феврале сообщала «Медуза». Вместе с ним пропала Левченко. Оба они — знакомые фигурантов «дела Сети»: Максима Иванкина, Дмитрия Пчелинцева, Михаила Кулькова и Алексея Полтавца. Последний признался в убийстве и рассказал, что Дорофеев и Левченко были «ликвидированы» по приказу Пчелинцева.

До того, как на «Медуза» опубликовала первое расследование, либеральные СМИ активно вступались за участников «Сети», заявляя, что все показания были получены под пытками. Новая волна «защиты» экстремистов произошла после вынесения приговоров фигурантам дела, передают «Народные новости».

Вскоре после этого «Медуза» опубликовала первую часть расследования, в котором сообщила о возможной причастности нескольких членов «Сети» к убийству и распространению наркотиков. Некоторые оппозиционные СМИ ополчились после этого на своих коллег. В частности, тексты с обвинениями в продажности журналистов «Медузы» вышли на порталах Znak и Snob, а также в Telegram-каналах «Пархомбюро» и «Прикладная социопатия».

Поддержка участников «Сети» сошла на нет после того, как «Медуза» опубликовала монолог Алексея Полтавца, признавшегося в убийстве Артема Дорофеева, а также рассказал, кто убил Екатерину Левченко.

Напомним, в конце марта 2017 года в Пензе пропали Артем Дорофеев и Екатерина Левченко. Позже Дорофеева нашли убитым в Рязанской области, его было сложно опознать. Полтавец, скрывающийся на Украине, ранее сообщил, что заказчиком убийства Дорофеева и Левченко стал лидер запрещенной в РФ террористической организации «Сеть» Дмитрий Пчелинцев. По его словам, другие члены группировки убили своих товарищей, которые собирались сдаться полиции.

По версии следствия, члены «Сети» планировали совершить теракты во время президентских выборов и ЧМ по футболу. Ячейки организации действовали в Пензе, Петербурге, Москве и Белоруссии. Фигуранты осуждены по статьям об участии в террористическом сообществе, а также в подготовке диверсий и терактов с целью спровоцировать массовые беспорядки в России.