Кристина Орбакайте: «Я услышала о Little Big от сына». ФАН-ТВ

Заслуженная артистка России рассказала Федеральному агентству новостей, что о группе Little Big, которая будет представлять нашу страну на Евровидении, она узнала от сына.

«Помню мой старший сын Никита сказал: «Представляешь, наши ребята вот так пробились во всем мире со своим клипом Skibidi». И показывает, какие крутые ребята. Я услышала о них от молодого поколения, от моего сына. Значит, это круто», — рассуждает Орбакайте.

Певица пожелала ребятам победы на конкурсе. И отметила, что даже их участие будет как минимум знаковым и запоминающимся, и очень ярким.

Ранее продюсер Яна Рудковская уже сообщила, что петербургский коллектив выступит с зажигательной и танцевальной песней. Премьера композиции должна состояться в марте.