Блогер Диденко сорвалась на дочери, после похорон мужа

Москва, 6 марта. Блогер и «аптечный Ревизорро» Екатерина Диденко сорвалась на своей дочери после похорон мужа, трагично погибшего на вечеринке в честь ее дня рождения.

Напомним, в конце февраля на праздновании дня рождения Екатерины в одном из банных комплексов столицы произошла трагедия — из-за химических ожогов и отека легких погибли трое человек. Причиной стал высыпанный в бассейн сухой лед. В результате инцидента скончался и ее супруг Валентин.

Несмотря на обвинения в «хайпе на трагедии» и многичесленные комментарии хейтеров, Екатерина продолжает активно вести свои социальные сети. В своих Instagram-stories она сообщила, что накричала на дочь после похорон мужа. При этом Диденко признает, что девочка ни в чем не виновата.

«Когда Настю вчера вырвало — я на нее сорвалась и начала кричать, хотя она ни в чем не виновата. Я не понимаю, зачем я кричала, потом попросила прощения», — пишет блогер.

Екатерина признается, что после трагедии может уснуть лишь с помощью препаратов. Она говорит, что несмотря на то, что уже оправилась от шока, пока не может понять, как дальше жить. По ее словам, ей легче справиться с болью, делясь горем от утраты в своих соцсетях.

Напомним, что после трагедии Екатерина Диденко посетила несколько телевизионных шоу, что породило недовольство общественное осуждение. Недавно она устроила скандал и сорвала съемки передачи «Док-Ток» Ксении Собчак. Как утверждают очевидцы, до начала съемок в гримерке был слышен смех Екатерины и девушка не произвела впечатление «скорбящей вдовы».