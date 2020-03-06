Россия временно ограничит въезд иностранцев из Ирана

Москва, 6 марта. Правительство РФ приняло решение о временном прекращении пропуска иностранных граждан через границу, прибывающих с территории Ирана. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованном на сайте правительства.

С 7 марта граница РФ будет закрыта для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана для обучения и трудовой деятельности. Кроме того, российская граница будет закрыта для туристов и транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства через территорию Российской Федерации.

В распоряжении правительства отмечается, что данное решение принято в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения РФ от новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено , что причиной возникновения эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество носителей нового вируса увеличилось до 90 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более трех тысяч человек. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в большинстве стран мира.