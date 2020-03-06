Бусулис: «Little Big знают только по таким композициям как Skibidi». ФАН-ТВ

Латвийский певец и музыкант Интрас Бусулис пожелал удачи команде Little Big, которая будет представлять нашу страну на конкурсе Евровидения.

«Little Big знают только из таких композиций как Skibidi. Как будет — так будет. Я за творчество, так что я думаю, что это хороший выбор. В конце концов, самая лучшая песня, самая заводная, мелодичная и побеждает в этом конкурсе, под названием Евровидение. И это круто, что Little Big попали в этот, можно сказать, финал в Роттердам. Я им желаю только самого лучшего», — заключил латвийский музыкант.

Отметим, певец и сам представлял Латвию на Евровидении в Москве в 2009 году. Он отметил, что самое главное — это хорошая песня, которая обязательно победит вне зависимости от взаимоподдержки разных стран.

Напомним, полуфиналы и финал Евровидения пройдут в голландском Роттердаме. Россию представит петербургская группа Little Big. Правда, конкурсную песню коллектив еще не презентовал.