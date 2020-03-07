Сирия, 7 марта. Боевики «Лива Султан Сулейман» похищают жителей в Алеппо с целью получения выкупа. Анкара заявила о потерях сирийской армии в Идлибе. Трасса М5 снова открыла для транспортного сообщения. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по разминированию к западу от Алеппо, открыли для движения транспорта трассу М5 в Идлибе, двух бойцов потеряли при взрыве в Ракке, еще одного в Хасаке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозреваются в организации поджога в лагере беженцев в Хасаке, а также убийстве курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд в лагере беженцев «Аль-Хол» в Хасаке, в Ракке насильно завербовали несколько жителей деревни, открыли огонь из артиллерии по позициям протурецких сил на севере Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыла ответный огонь по опорным пунктам «оппозиции» в Алеппо и в Хаме.

ВС Турции и союзные силы: подтвердили гибель двух военнослужащих в Идлибе 4, направили конвой к Серакибу и провели совместное патрулирование по трассе М5 с ВС РФ, потеряли одного военнослужащего и боевика при взрыве на блокпосте на севере Ракки.

«Сирийская национальная армия» (СНА): совершила вылазку в зоны контроля курдских боевиков и нанесла удар из тяжелой артиллерии по укрытиям «Отрядов народной самообороны» (YPG).

«Хайят Тахрир аш-Шам»: с помощью беспилотника с самодельными бомбами атаковали позиции САА в Идлибе.

«Лива Султан Сулейман»: на севере Алеппо похитила трех человек с целью получения выкупа от их семей.

Провинция Алеппо

Как сообщает курдский портал Rojava Network, на севере провинции продолжились боестолкновения на линии разграничения сторон. Протурецкие боевики открыли огонь по укреплениям «Отрядов народной самообороны» (YPG) у поселков Шейх-Исса, Эрбиль и в окрестностях деревни Мареа к востоку от города Тель-Рифат.

По данным портала ANF News, в кантоне Африн протурецкие боевики из состава «Лива Султан Сулейман» похитили трех мирных жителей из деревни Мобата. Все трое были вывезены из города в неизвестном направлении. В начале февраля члены группировки вымогали деньги у гражданских лиц, подвергая их пыткам, если они или члены их семей не были в состоянии заплатить.

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) направил в поселок Дейр-Джамаль конвой в сопровождении российских военнослужащих. Жители поселка получили груз гуманитарной помощи в размере 350 индивидуальных продовольственных наборов с продуктами первой необходимости: мукой, питьевой бутилированной водой, рисом, сахаром и чаем. Общий вес доставленного гуманитарного груза составил около 1,4 тонны.

Как сообщает репортер агентства SANA, в западных районах города Алеппо инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают зачищать территории, освобожденные от боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». В ходе работ в деревне Кафр-Хамра саперы обнаружили в заброшенном здании текстильной фабрики штаб группировки, где находились цеха по изготовлению взрывчатки.

Провинция Дейр-эз-Зор

В результате обстрела КПП «Демократических сил Сирии» (SDF) у города Шхиль погибло два боевика. Как сообщает источник в сети Twitter (Sada_AlSharqieh), обстрел велся из снайперской винтовки. Прибывшая на место предполагаемой позиции снайперов группа курдских боевиков не обнаружила оружия или подозрительных лиц – нападающие успели скрыться. Отметим, что вчера неизвестные также совершили вылазку в город и из автоматов расстреляли мирного жителя, которому удалось выжить. В настоящее время он находится под наблюдением медиков в городе Хамам. Сутки назад нападение неизвестных было также совершено на члена городского совета в Хамаме, где боевики совершили налет на дом мужчины, ранив его, после чего нашли уже в больнице и застрелили прямо в палате. В SDF подозревают, что все три нападения организованы террористами «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Минобороны Турции сообщило что в Сирии пострадали при обстреле со стороны армии Башара Асада двое турецких военнослужащих 4 и 5 марта. По заявлению Анкары, в ответ турецких беспилотник нанес удар по опорным пунктам САА, что привело к гибели 21 военнослужащего. В ходе атаки также были уничтожены две артиллерийские и две ракетные пусковые установки.

Как сообщает радио Sputnik, с 00.00 в Идлибской зоне деэскалации вступило в силу соглашения о прекращении огня. За час до назначенного перемирия в Идлибской зоне деэскалации боевики устроили перестрелку на дороге Кафр Амин — Серакиб, террористы вели массированный обстрел укрытий армии и союзных сил на трассе М5.

Днем в районе трассы М5 «Хайят Тахрир аш-Шам» нарушили режим прекращения огня. Террористы с помощью беспилотника сбросили две самодельные бомбы на позиции сирийских военнослужащих, среди которых находилась корреспонденты агентства Anna News. У одного из военкоров была пробита каска. Как сообщает источник, беспилотник сбросил две кустарные бомбы после чего скрылся.

Военный источник РИА Новости сообщил, что днем российские и турецкие военные провели первой патрулирование на трассе М4 в рамках заключенного 5 марта Москвой и Анкарой соглашения, к котором ув ходе переговоров пришли лидеры двух стран, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее сообщалось, РФ и Турция должны были начать совместное патрулирование в Идлибской зоне деэскалации вдоль трассы М4 только 15 марта, после создания шестикилометрового коридора безопасности к северу и югу от магистрали. Позже трасса была открыла для движения гражданского транспорта.

Вечером стало известно, что министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар прибыл в приграничную с Сирией провинцию Хатай, где посетил штаб командования тактическими действиями в Идлибской зоне деэскалации. Как сообщает агентство Anadolu, главу турецкого ведомства сопровождал начальник Генштаба Яшар Гюлер, командующие сухопутными войсками генерал Умит Дюндар и ВВС - генерал Хасан Кючюкакьюз. В ходе поездки министр проинспектировал воинские части на границе.

Провинция Ракка

На севере провинции боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) подбили беспилотник, который отслеживал их позиции у трассы М4, о чем сообщает военно-аналитический Twitter-канал Not Woofers. Пресс-центр SDF также заявил, что курдским отрядам удалось отразить нападение «Сирийской национальной армии» в окрестностях трассы. В деревне Хамам ат-Туркоман заминированный автомобиль взорвался у КПП «Ахрар аш-Шаркия» (лояльная Анкаре группировка) в районе Дамашлия. Погиб на месте один боевик, тяжело ранен солдат турецкой армии, который также находился на блокпосте. Группировка обвиняет в минировании автомобиля стоят боевиков SDF.

В юго-западной части провинции автомобиль САА наехал на бомбу в районе деревни Ресафа. Как сообщает агентство Alk Habour, двое военнослужащих, которые находились в салоне машины в этот момент погибли на месте. На севере провинции в городе Ат-Табка неизвестные совершили вылазку и застрелили на улице сотрудника курдской самоназванной милиции «Асайиш», после чего скрылись с места преступления. Оба инцидента связывают с деятельностью «спящих ячеек» ИГ1.

Как передает новостной портал Aleppo АMC, к северу от города Ракка «Демократические силы Сирии» (SDF) провели рейд с целью вербовок в ряды отрядом самообороны. По данным источника, курдские боевики задержали несколько юношей в поселке Аль-Садад и принудительно отправили в учебно-тренировочный лагерь, где им предстоит пройти ускоренный курс подготовки. Напомним, что боевики развернули кампанию по вербовке с конца октября, после того как понесли тяжелые потери в личном составе при столкновениях с армией Турции и ее союзными группировками, которые проводили операцию «Источник мира». Анкара поставила цель освободить северо-восток Сирии от курдских бандформирований и ввела войска на север Хасаки и Ракки. В результате, SDF потеряли сотни человек как убитыми и ранеными, так и из-за роста числа дезертиров.

Провинция Хасака

У поселка Тель-Тамр на севере-востоке провинции один из военнослужащих САА подорвался на противопехотной мине. Как передает Alk Habour, мужчине не удалось выжить. Ответственность за установку снаряда возлагают на курдских боевиков. До октября 2019 года поселок находился в их оккупации, пока отряды SDF не покинули его во время операции турецкой армии «Источник мира». Перед отступлением боевики намерено устанавливали в окрестностях и жилых кварталах мины-ловушки.

В лагере беженцев «Аль-Хол», который расположен в зоне оккупации SDF, в очередной раз вспыхнул пожар. В этот раз огонь быстро перекинулся с одной палатки на другую и пострадала значительная часть пятого сектора. Пожар был потушен после того, как погибли и получили ожоги различных степеней тяжести несколько человек. После рейда в пятом секторе курдские боевики заявили, что нашли на пепелище символы «Исламского государства». В поджоге подозревают жен и членов семей террористов, которые тоже содержатся в лагере среди обычных беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.