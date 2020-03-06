Новак допустил наращивание добычи нефти Россией с апреля

Вена, 6 марта. Россия и ОПЕК будут продолжать сотрудничество в рамках хартии, подписанной 24 странами ОПЕК+ на июльской встрече 2019 года в Вене, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, наращивание добычи нефти Россией с апреля будет зависеть от планов компаний.

«Мы подписали только что документ совместный о том, что будем продолжать работать, взаимодействовать в рамках хартии», — заявил министр.

Наращивание добычи нефти Россией теперь зависит от планов российских компаний. Но пока Минэнерго РФ не обсуждало с ними такой вариант.

«Это будет зависеть от планов компаний. Нужно будет с компаниями повстречаться и обсудить, потому что [пока] не обсуждали такой вариант», — добавил Новак.

Комментируя возможные сокращения добычи нефти, министр уточнил, что с учетом принятого сегодня решения с 1 апреля этого года «у нас нет ни у кого из стран, входящих в ОПЕК или стран «не ОПЕК», обязательств по сокращению», передает RT.

На прошедшей в пятницу в Вене встрече ОПЕК+ Россия не поддержала предложение ОПЕК до конца года увеличить объем сокращения добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. Такое предложение поступило ранее для того, чтобы снизить падение спроса на нефть из-за коронавируса.

Текущая сделка по ограничению нефтедобычи распространяется только на первый квартал 2020 года, то есть действительна до конца марта.

Как сообщала «Газета.ру», днем ранее цены на нефть снизились почти на 2 доллара до 51,2 доллара за баррель после неожиданного решения министра энергетики России Александр Новак покинуть встречу ОПЕК+ до ее официального завершения. Правда, позднее министр назвал свой отъезд «плановым».