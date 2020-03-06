Переехавший в Москву американский барбер рассказал, почему Россия лучше США

Москва, 6 марта. Переехавший в Москву из США барбер Тэдди рассказал, почему Россия нравится ему больше родины. По его словам, в Москве он чувствует себя по-настоящему свободным, а также не ощущает давления со стороны либеральной общественности.
Тэдди говорит, что его мечта — открыть свои барбершопы в Севастополе и Донецке. Он посещал Крым и остался доволен увиденным.
«Крым красивый и теплый. Это вообще чудесное место для жизни. Я считаю, события 2014 года — великое достижение России», — говорит барбер.
Американскому барберу нравится, что в Москве не встретишь целующихся геев, и что местные жители придерживаются консервативных взглядов.
«Вся эта либеральная чушь с Запада засоряет мозги молодым людям, которые уже и так настроены слишком агрессивно», — считает американец.
Он говорит, что не понимает московскую молодежь, которая придерживается либеральных взглядов. Как он отмечает, они родились в 1990-х и не застали событий того периода: приватизацию, карточную систему и т.д.
«Они могут лишь протестовать. Эта кучка, которая скопилась только в Москве и Питере, вообще не имеет силы. Ребята, просто занимайтесь своими делами и никуда не лезьте!» — заявил Тэдди.
По его мнению, современная Россия свободнее чем США. Он утверждает, что на родине испытывал давление из-за своих взглядов. Как он подчеркивает, окружающие в России не вмешиваются в твои дела и не пытаются ничего навязывать.
«На Западе нет никакой свободы слова. Я устал от этого. Ты не можешь спокойно вести бизнес, не можешь высказывать свое мнение, если ты не гей, не либерал или не феминист», — рассказывает открывший бизнес в Москве барбер.
Больше всего барбер ценит в России возможность спокойно вести бизнес и быть собой. Он отмечает, что посетил многие государства, но Россия единственная страна, в которой его устраивает абсолютно все.
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