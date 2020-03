Переехавший в Москву американский барбер рассказал, почему Россия лучше США

Heading out now to a steak ???? dinner then to see a russian rockabilly band !to all my customers I’ll be working tommorow late ! @teddysrocknrollbarbershop это аутентичный барбершоп в центре столицы. Удобное расположение, оригинальный интерьер, атмосфера настоящего барбершопа 50-х годов.Наш рабочий график с 11:00 до 23:00 ежедневно 7 дней в неделю. Вы можете записаться на стрижку/ сеанс татуировки через наш сайт www.teddysrocknrollbarbershop.com!#teddysrocknrollbarbershop www.teddysrocknrollbarbershop.com ☎ +7(917)-567-24-73 Адрес: г. Москва ул. Кожевническая 20Ас1, расположен недалеко от метро Павелецкая. #москва #россия #парикмахерскаямосква #мужскаястрижка #стрижка #барбершоп #moscowbarber #russia #barbershop #тату #татуировкимосква #мода #стиль #стрижка #стрижкамосква #стилтнаястрижка #рокнролл #рлкжив #политика #музыка #неделявысокоймоды #хипстеры #прогулкипомоскве #ялюблюмоскву❤️ #entrepreneur #entrepreneur #tattooedandemployed # #РусскиеМотоциклисты # #ночныеволки

A post shared by Teddys Rock N' Roll Barbershop (@teddysrocknrollbarbershop) on Feb 29, 2020 at 7:53am PST