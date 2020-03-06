Богданов обсудил Сирию и Ливию с послами ОАЭ и Египта

Москва, 6 марта. В столице России состоялась встреча заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова с послами ОАЭ и Египта Маададом Хайилии и Ихабом Насром. Дипломаты обсудили обстановку в Сирии и Ливии, а также отношения между арабскими странами и РФ.

Отмечается, что во время встречи представители министерств иностранных дел России и Объединенных Арабских Эмиратов провели «сверку часов» по складывающейся обстановке в Сирии, Ливии и зоне Персидского залива.

Во время беседы российский дипломат обменялся мнениями с египетским послом по актуальной региональной и международной проблематике, которая касалась ситуаций в Сирии и Ливии. Вместе с тем стороны обсудили практические вопросы развития российско-египетских связей.

Напомним, что ранее Михаил Богданов принял у себя посла Катара Фахада аль-Аттыйя. Они провели переговоры по сирийской и ливийской проблематике. Двое дипломатов встретились по просьбе катарской стороны.