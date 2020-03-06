Пригожин назвал «глумлением над вирусом» моду на медицинские маски

Москва, 6 марта. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что перенес тяжелое заболевание — свиной грипп. Его состояние в тот момент был критическим. Он также подверг критике тех, кто устраивает шоу из смертельного коронавируса.

«Это была катастрофа. Я лежал в реанимации, легкие плавились», — цитируют «Дни.ру» слова супруга певицы Валерии.

С тех пор продюсер уверен, что невозможно обезопасить себя от всего на свете. Если только обеспечить себе полную изоляцию дома.

Он прокомментировал распространившуюся в мире моду на медицинские маски. Люди стали пользоваться ими, услышав об эпидемии коронавируса. Сейчас без этого атрибута не обходится ни один выход в свет. К примеру, группа «Фабрика» появилась в масках с пайетками, а коллега Пригожина Яна Рудковская украсила маску цветами.

«С одной стороны, в этом нет ничего плохого — нам напоминают, что надо предохраняться. Но все равно складывается ощущение, что люди глумятся над вирусом. Это как пир во время чумы», — считает продюсер.

Пригожин сомневается, что маска способна уберечь от коронавируса. Он общался с доктором, который пояснил: маску следует носить людям, которые уже больны, чтобы не заразить здоровых.

Власти Китая сообщил ВОЗ о вспышке нового вируса в декабре 2019 года. Первые инфицированные были из города Ухань. Эпицентром коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше трех тысяч человек, передавал RT. По последним данным, жертвами вируса COVID-19 стали более 3 400 человек, заражены более 100 тысяч человек. Случаи болезни подтверждены в 70 странах мира.

5 марта власти Москвы ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса. Всех граждан, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, по прибытии домой просят находиться в режиме домашней изоляции, передавала «Газета.ру».

Днем ранее блогер Лена Миро провела саркастический ликбез для продюсера Яны Рудковской, заявившей, что коронавирус удастся победить, как и чуму в XVIII веке.

Ранее Рудковская на своей странице в Instagram вспомнила «великую Екатерину Вторую, которая в XVIII веке победила и чуму, и оспу». Миро, часто критикующая Рудковскую, и в этот раз не оставила без комментария сообщение продюсера. Назвав продюсера идиоткой, она уточнила, что Екатерина II победила чуму, заблокировав войсками Москву. Свое сообщение блогер завершила фразой о том, что после смерти «Яги» (так она называет в своих постах Рудковскую) «никто плакать не станет».