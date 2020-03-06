Военный эксперт объяснил отказ НАТО и США поддержать Турцию в Сирии

Москва, 6 марта. НАТО и США не намерены отстаивать интересы Турции, так как не рассматривают Анкару в качестве полноценного партнера. Об этом заявил доктор военных наук Алексей Сивков.

Эксперт отметил, что последние события в Сирии продемонстрировали, что НАТО и США не намерены поддерживать Турцию. Он также напомнил, что руководство Североатлантического альянса отказалось считать потери Вооруженных сил Турции на территории Сирии агрессией по отношению к Анкаре.

Сивков подчеркнул, что США использовали Турцию для обострения ситуации в Сирии, после чего отказались оказывать Анкаре военную помощь. Таким образом, Запад воспользовался Турцией в собственных интересах, передает «Слово и Дело».

«НАТО и США не собираются помогать Турции. Американцы обещали помощь, но они с большим удовольствием толкали Турцию на войну в расчете, что та ввяжется в войну, но турки продолжать военные действия не стали, несмотря на то, что американцы их к этому подталкивали. Они начали вести свою линию», — отметил Сивков.

Эксперт также добавил, что после этих событий Турция выберет «антиамериканскую и антиевропейскую позицию». Хоть Анкара и является членом Североатлантического альянса, теперь не факт, что она встанет на сторону НАТО в случае реальной угрозы. Эрдоган, по мнению Сивкова, сейчас не самый надежный союзник для США и Европы.