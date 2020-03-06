Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

Москва, 6 марта. Доктор Александр Мясников призвал россиян не верить экспертам по диетологии из Интернета. Важно придерживаться правильного питания и считать калории.

Он напомнил, что медики неоднократно говорили о пользе тех или иных продуктов. А через какое-то время оказывалось, что злоупотреблять этими продуктами нельзя.

Например, яйца раньше не советовали есть, поскольку в желтке содержится холестерин. А сейчас диетологи утверждают, что это вещество даже полезно.

По словам Мясникова, раньше в России никто не считал калории. Ели борщ, много хлеба, пили компот. И полных людей было немного.

Теперь в России 40% населения страдает ожирением. Наша страна по этим показателям приблизилась к США.

«Поэтому — ограничение калорий и принципы правильного питания. Они элементарны: не больше 1800 калорий в сутки. Никакого голодания», — сказал эксперт, его слова приводят «Вести.Ру».

Мясников порекомендовал почаще есть овощи, фрукты, рыбу. А вот пить молоко следует в умеренных количествах. Он призвал не голодать, а ежедневно соблюдать режим питания.

В этом заключается секрет здоровья и стройной фигуры.

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