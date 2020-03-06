نتائج ليبيا ، 6 مارس: تواصل تركيا انتهاك توريد الأسلحة لعصابات  حكومة الوفاق الوطني

ليبيا ، 6 مارس: في موسكو ، جرت مفاوضات بين نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي وسفير قطر لدى سوريا وليبيا.

ساعد الوطنيون الليبيون من "وزارة الداخلية" التابعة لحكومة الوفاق الوطني الجيش الوطني الليبي في العثور على معلومات قيمة تصل بطرابلس - لا تزال الاعتصامات مستمرة في موسكو

انتهكت تركيا مرة أخرى الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة بتسليم شحنة كبيرة من الأسلحة إلى ليبيا

قامت الطائرات التركية بتسليم شحنة أخرى من الأسلحة إلى ليبيا ، وسلمتها إلى إرهابيي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

كما توضح بوابة الأخبار في Facebook ، قامت تركيا بتوصيل الشحنة جوا هذا الصباح ، 6 مارس . لم تكن فقط ااسلحة وذخائر ولكن أيضا التقنيات الحديثة من الأجهزة العسكرية ، بما في ذلك الرادارات اللوجستية والمعدات والطائرات بدون طيار التركية الإنتاج.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة ، التي ترغب في منع تصاعد الأزمة الليبية ، فرضت حظراً على إمدادات الأسلحة في عام 2011. ومع ذلك ، انتهكت تركيا الحظر بشكل منتظم ، وقررت أن تحقق طموحاتها الجيوسياسية بمساعدة مقاتلي حكومة الوفاق الوطني.

في مؤتمر دولي في برلين ، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لن يتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا ووقع الوثيقة المقابلة. سرعان ما أصبح من الواضح أن الجانب التركي لم يف بوعوده ، واستمر في رعاية الإرهابيين التابعين لحكومة الوفاق بالسلاح والمعدات العسكرية.

عقدت مفاوضات مع نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي وسفير قطر في سوريا وليبيا في موسكو

في العاصمة الروسية ، جرت مفاوضات بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف وسفير قطر فهد العطية حول القضايا السورية وليبيا. كما أشار المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الروسية ، تبادل الدبلوماسيون وجهات النظر حول استقرار الوضع في الخليج الفارسي.

وقالت وزارة الخارجية إن الاجتماع بدأه ممثل قطر. بالإضافة إلى تطوير العلاقات الثنائية ، ناقش الطرفان الوضع في ليبيا وسوريا والشرق الأوسط ككل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي "تم التطرق إلى الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا والمستوطنة العربية الإسرائيلية ومنطقة الخليج الفارسي".

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن سوريا في اليوم السابق. أعرب رؤساء الدول عن استعدادهم لمواصلة العمل في "صيغة أستانا" وأعلنوا عن تطبيق وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب السورية.

ساعد الوطنيون الليبيون من "وزارة الشؤون الداخلية" التابعة لحكومة الوفاق الوطني الجيش الوطني الليبي على التعرف على معلومات قيمة

تلقى الجيش الوطني الليبي ، بمساعدة عدد قليل من الوطنيين الليبيين من حكومة الوفاق الوطني الليبي ، معلومات قيمة عن الإرهابيين الليبيين الذين لهم صلة مباشرة برئيس "وزارة الداخلية" فتحي باشاغا. تم الإبلاغ عن التفاصيل بواسطة المرصد.

وفقًا لمصدر من المقر التشغيلي للمنطقة الغربية ، ساعد ممثلو "وزارة الداخلية" التابعة لحكومة الوفاق الوطني ، الذين لا يشعرون بالرضا عن وجود السوريين في طرابلس ، الجيش الوطني الليبي في إنشاء بيانات قيّمة حول المحيط المباشر لفتحي باشاجي. وتم استجواب أحد قادة الارهابيين، دل على أسماء الإرهابيين الليبيين الذين يتعاونون بنشاط مع رئيس "وزارة الداخلية" التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

حاول المستجوب الهرب وأصيب بجروح. ولم يتم استجوابه إلا بعد أن أعطاه الأطباء الرعاية الطبية اللازمة. كان الجرح شديدا ، على الرغم من المساعدة في الوقت المناسب ، مات الجهادي بعد ذلك بقليل.

وأشاد المصدر بتعاون الجيش الوطني الليبي مع "الوطنيين الحقيقيين لليبيا" من "وزارة الداخلية" التابعة لحكومة الوفاق الوطني ضد المتطرفين السوريين ، والذي أصبحوا أكبر خطر على ليبيا.

الطرق على ابواب طرابلس - لا تزال هناك اعتصامات في موسكو

إيغور أليكسييف ، عضو في اتحاد الصحفيين الروس ، ذهب إلى اعتصام في السفارة الليبية في موسكو لدعم علماء الاجتماع المختطفين في طرابلس. حسب رأيه ، أصبحوا رهائن لنظام يحاول جعل نفسه شرعيًا وصحيحًا ، لكنه في الحقيقة ليس كذلك.

تستمر اعتصامات المنفردة في السفارة الليبية في موسكو لدعم الموظفين المحتجزين بشكل غير قانوني من مؤسسة حماية القيم الوطنية مكسيم شجالي وسامر سويفان. لأكثر من ستة أشهر ، سُجنوا في سجن معيتيقة غير الرسمي ، الذي تسيطر عليه الجماعة المسلحة رادا، التي تدعم ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا. في الوقت نفسه ، يتم الآن تحويل السجناء إلى قاعدة عسكرية تركية ، حيث يعيش الروس الأسرى دروعًا حية.

إيغور أليكسييف ، عضو في الاتحاد الروسي للصحفيين الذي جاء لدعم علماء الاجتماع ، يعرف شخصياً أحد الأشخاص المعتقلين بشكل غير قانوني ، مكسيم شوغالي. ووفقا له ، فإن عالم الاجتماع هو موظف محترف للغاية في مجاله.

"ما ألهمني للمجيء إلى هنا كان أولاً وقبل كل شيء الفوضى التي تحدث فيما يتعلق بزملائنا ، بما في ذلك مكسيم. أنا أعرفه جيدًا ، ولم نعمل معًا فقط,فنحن اصدقاء. علق الصحفي في محادثة مع مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية. "أعرفه شخصيا وقد ساعد الكثير من الناس." اليوم ، في هذه الحالة ، تتمثل مسؤوليتنا في مساعدة مكسيم ومساعدة أسرته ومساعدة زميله سامر. إنهم في الأسر في طرابلس ".

ولاحظ إيغور أليكسييف أن الصحفيين يسيرون دائما على الحافة ، خاصة عندما يعملون في البقاع الساخنة. والآن تحول الوضع إلى أن مهنة عالم الاجتماع التي تبدو سلمية أصبحت أيضا خطيرة.

"ما التهديد الذي يمكن أن يشكلوه لهذا النظام الذي يعتبر نفسه صحيحًا وديمقراطيًا؟ ليس من الواضح لي لماذا لا تزال هذه المشكلة لا يمكن حلها. من الضروري أن تثير سلطاتنا هذه المشكلة وتحاول حل هذا الموقف في أقرب وقت ممكن. لقد كانوا هناك لمدة عام تقريبا. على حد علمي ، فإن مكسيم مريض للغاية ، لذلك يجب أن يتم سحبهم من هناك في أقرب وقت ممكن ، ويجب على سلطاتنا المختصة التدخل بالفعل في هذا الأمر ".

ووفقًا لأليكسييف ، فإن احتجازهم غير القانوني أمر غير مقبول من زاوية فهم المعايير الدولية والإنسانية. في هذا الصدد ، قرر المجيء إلى الاعتصام ، مع البقية ،ليعلنون بصوت عال الروس في الاسر بشكل غير قانوني.

"لهذا السبب جئت إلى هنا من سان بطرسبرغ اليوم - كان علي مساعدة الشباب. سنعمل معًا على الوصول الى هذا النظام في طرابلس وإلى سلطاتنا لإعادتهم إلى ديارهم في نهاية المطاف. (ماكسيم) و (سامر) ، انتظرو ، نحن معكم" (إيغور أليكسييف).