Коронавирус выявлен в Москве и Петербурге. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Кабмин России запретил вывоз медицинских масок Коронавирус угрожает людям уже не только болезнью, но и дефицитом медицинских товаров. Кабмин России ввел запрет на вывоз из страны медицинских масок до 1 июня 2020 года. Но брать их с собой в поездку для личного пользования не запрещается. Ограничения также не затронут гуманитарную помощь другим странам. Популярность товара выросла из-за эпидемии коронавируса, который, пусть единично, но уже зафиксирован в Москве и Петербурге. Президент России Владимир Путин отметил: эта тема все чаще становится поводом для спекуляций. Например, о том, что число заболевших в нашей стране якобы сильно превышает официальные данные. «Что касается провокационных вбросов, то ФСБ докладывает, что в основном они организованы из за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения. Противопоставить этому можно только одно — своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны. Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации», — подчеркнул Владимир Путин.

ФСС может забрать ряд функций у работодателей Большое внимание на этой неделе было приковано к возможным переменам в законодательстве России. Речь о реформе трудовой сферы: Фонд социального страхования (ФСС) может взять на себя несколько важных функций работодателей. В частности, оплату отпусков, декретов и больничных. Изначально эта новость появились в «Известиях». А Федеральное агентство новостей, в свою очередь, обратилось в Госдуму, к депутату Сергею Вострецову. Он поддерживает инициативу и считает, что ее одобрят все: сотрудники, работодатели и, что не менее важно, коллеги в парламенте. «Работник не будет переживать, получит ли он эти выплаты от работодателя, а гарантированно получит их из Фонда социального страхования. А работодатель избавится от лишней ответственности. Думаю, эти изменения будут поддержаны в Госдуме», — заявил депутат Госдумы. Впрочем, пока говорить об изменениях рано: сам текст закона еще не опубликован. Но это может произойти уже в конце 2020 года.

На вечеринке блогера в Москве погибли три человека На уходящей неделе в Москве трагедией обернулась праздничная вечеринка известного блогера. Три человека погибли в одном из банных клубов столицы. Гости надышались углекислым газом после того, как высыпали 25 кг сухого льда в бассейн с водой. Инцидент произошел в бане на Коломенском проезде. Выяснилось, что компания из 18 человек отмечала день рождения блогера Екатерины Диденко. В Instagram, где у девушки свыше миллиона подписчиков, она рассказывает о лекарствах. Ей повезло выжить, но вот ее муж скончался в реанимации. Любопытно, что позже саму Екатерину Диденко раскритиковали в соцсетях за ее появление на ток-шоу после трагедии и многочисленные публикации в Instagram. Ну, а расследование по факту гибели людей еще продолжается.

Путин внес на рассмотрение Госдумы поправки в Конституцию Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в основной закон страны. Это предложения, которые будут рассмотрены во втором чтении 10 марта. Среди них закрепление русского языка как языка государствообразующего народа, обязанность страны защищать историческую правду и другие поправки. Всего же в парламент за два месяца поступило более 900 идей по изменению конституции. Какие из них попадут в итоговый документ, решит общероссийское голосование. Его планируется провести 22 апреля. Этот день должен стать оплачиваемым выходным. К этому времени рабочая группа должна представить полный список поправок, нацеленных на развитие политической структуры в стране и закрепление социальных гарантий для граждан.

Little Big представит Россию на Евровидении На Евровидении 2020 года Россию представит группа Little Big. С какой песней она отправится в Роттердам — пока неизвестно, но музыканты обещают, что трек взорвет все танцевальные площадки. На мировую музыкальную арену Little Big ворвались не так давно. Их главный хит Skibidi вышел в 2018 году, танец к песне стал вирусным, а клип набрал почти 400 млн просмотров. Сами артисты называют свой коллектив сатирической арт-коллаборацией. Добавим, полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая. Финал — 16 мая.