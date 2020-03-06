Сирия, 6 марта. Делегация Генштаба ВС Турции во главе с министром обороны Хулуси Акаром посетила штаб командования на границе с Идлибом. Родственников террористов «Исламского государства»1 подозревают в поджоге в лагере беженцев «Аль-Хол». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по разминированию к западу от Алеппо, открыли для движения транспорта трассу М5 в Идлибе.

ВС Турции и союзные силы: направили делегацию из Генштаба ВС Турции к границе с Идлибом.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозреваются в организации поджога в лагере беженцев «Аль-Хол» в Хасаке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд в лагере беженцев «Аль-Хол» в Хасаке, в Ракке насильно завербовали несколько жителей деревни.

Провинция Алеппо

Как сообщает репортер агентства SANA, в западных районах города Алеппо инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают зачищать территории, освобожденные от боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». В ходе работ в деревне Кафр-Хамра сирийские саперы обнаружили три штаб-квартиры, брошенные террористами, где находились также цеха по изготовлению кустарных артиллеристских снарядов, мин и ракет. Раньше в здании находилась фабрика по окрашиванию тканей.

Во время прочесывания зон, которые раньше находились под контролем группировки, военнослужащие также зачистили десятки туннелей, вырытых в окрестностях поселений и под ними, а также обнаружили склады боеприпасов и оружия, главным образом производства США и Турции.

Провинция Идлиб

Министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар прибыл в приграничную с Сирией провинцию Хатай, где посетил штаб командования тактическими действиями в Идлибской зоне деэскалации. Как сообщает агентство Anadolu, главу турецкого ведомства сопровождал начальник Генштаба Яшар Гюлер, командующие сухопутными войсками генерал Умит Дюндар и ВВС - генерал Хасан Кючюкакьюз. В ходе поездки министр проинспектировал воинские части на границе.

Трассу М5 сегодня днем открыли для движения гражданского транспорта, как сообщает новостной медиаресурс Syria Watan News. Ранее движение по трассе было затруднено из-за активных боевых действий сирийской армии против террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок. После того как территории трассы были зачищены от группировки в ходе рывка САА в конце февраля, дорогу неоднократно пытались перекрыть конвои турецких военнослужащих. Открыть заново главную транспортную артерию страны для движения транспорта стало возможно после переговоров президентов России и Турции, которые прошли в Москве 5 марта. Лидеры стран пришли к соглашению, после чего в провинции Идлиб был введен режим прекращения огня, а также сформирована демилитаризованная зона шириной в шесть километров к югу и северу от трассы М5.

Провинция Ракка

Как передает новостной портал Aleppo АMC, к северу от города Ракка «Демократические силы Сирии» (SDF) провели рейд с целью вербовок в ряды отрядом самообороны. По данным источника, курдские боевики задержали несколько юношей в поселке Аль-Садад и принудительно отправили в учебно-тренировочный лагерь, где им предстоит пройти ускоренный курс подготовки. Напомним, что боевики развернули кампанию по вербовке с конца октября, после того как понесли тяжелые потери в личном составе при столкновениях с армией Турции и ее союзными группировками, которые проводили операцию «Источник мира». Анкара поставила цель освободить северо-восток Сирии от курдских бандформирований и ввела войска на север Хасаки и Ракки. В результате, SDF потеряли сотни человек как убитыми и ранеными, так и из-за роста числа дезертиров.

Провинция Хасака

В лагере беженцев «Аль-Хол», который расположен в зоне оккупации SDF, в очередной раз вспыхнул пожар. В этот раз огонь быстро перекинулся с одной палатки на другую и пострадала значительная часть пятого сектора. Пожар был потушен после того, как погибли и получили ожоги различных степеней тяжести несколько человек. Патруль курдской милиции «Асайиш» прибыл на место пожара и провел рейды в секторе, как передает агентство Furat Post. После рейда курдские боевики заявили, что нашли на пепелище символы «Исламского государства». В поджоге подозревают жен и членов семей террористов ИГ, которые тоже содержатся в лагере среди обычных беженцев. По данным ООН, весной 2019 численность жителей лагеря достигала 70 тысяч человек, из которых 11 тысяч являлись родственниками террористов, которых курды свезли в лагерь после разгрома группировки под Багузом.

1 Организация запрещена на территории РФ.