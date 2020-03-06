Китайцы массово вывозят маски из России через терминал F аэропорта «Шереметьево»

Китайские туристы сотнями тысяч упаковок вывозят в КНР маски и респираторы через терминал F аэропорта «Шереметьево», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Корреспондент ФАН зафиксировал на фото и видео, как ко входу в терминал подъезжают грузовики, из которых выгружают мешки с тысячами масок, затем их грузят на тележки и в самолеты. Сами китайцы не спешат отвечать на вопрос, для каких целей они закупают такое количество медицинской продукции и кто является поставщиком. Ни на одном мешке нельзя увидеть опознавательный знак производителя. Работники аэропорта не знают, откуда и для каких целей вывозятся маски.

Судя по очередям к стойкам регистрации, у каждого гостя из Китая в багаже есть хотя бы один мешок с масками, в такой упаковке их 450 штук. Целые семьи, вылетающие из России в родной Китай, увозят с собой маски в колоссальном объеме. Возможно, это связано с частной продажей масок в Китае, где, по сообщениям СМИ, их готовы скупать по любой цене.

В аэропорту действует «повышенная система готовности к эпидемии». Все работники терминала носят маски и защитные перчатки, медики в защитных костюмах обследуют пассажиров, прежде чем выпустить из самолета.

Посетители терминала F надевают маски при входе, детей и животных стараются защитить марлевыми накидками. В других терминалах аэропорта маски не носят ни пассажиры, ни персонал, поскольку международные рейсы из стран повышенного риска сейчас обслуживает только терминал F.

4 марта этого года вступило в силу постановление правительства РФ, запрещающее вывоз масок и костюмов химзащиты с территории РФ. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В список запрещенных для вывоза средств защиты входят респираторы, очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, костюмы и комбинезоны химзащиты. Под запрет также попали бахилы, бинты, вата, марли, медицинские перчатки и халаты. Срок действия запрета — до 1 июня.