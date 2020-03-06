Эксперты советуют не паниковать из-за ослабления рубля и не бежать в обменники 

Москва, 6 марта. Распространение коронавируса по планете сказывается не только на отмене мероприятий и авиарейсов, но и курсе валют: евро и доллар достигли годового максимума. Однако эксперты не советуют поддаваться панике и бежать в обменники.

Курс евро в пятницу превысил отметку в 77 рублей впервые с января 2019 года, доллар поднялся выше 68 рублей. Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в интервью телеканалу «360» отметил, что паника из-за коронавируса влияет не только на рубль, но и на все мировые валюты.

Изменения курсов валют связаны с осторожностью инвесторов, которые бегут от всего того, где есть хоть минимальный риск.

«Все-таки российская валюта, которая находится под санкциями до сих пор, и это не самая сильная экономика мира, имеет определенные риски, поэтому из нее инвесторы постепенно выбегают, и мы видим ослабление рубля», — сказал Шабанов.

Эксперт советует не поддаваться панике: как только ситуация на мировых рынках успокоится, рубль начнет укрепляться.

Власти Китая сообщил ВОЗ о вспышке нового вируса в декабре 2019 года. Первые инфицированные были из города Ухань. Эпицентром коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше трех тысяч человек, передавал RT. По последним данным, жертвами вируса COVID-19 стали более 3 400 человек, заражены более 100 тысяч человек. Случаи болезни подтверждены в 70 странах мира.

5 марта власти Москвы ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса. Всех граждан, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, по прибытии домой просят находиться в режиме домашней изоляции.

В пятницу стало известно, что сотрудник Российского футбольного союза Егор Беров вылечился от коронавируса, передавала «Газета.ру». Беров стал первым человеком, который заболел коронавирусом в столице.