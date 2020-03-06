Зеленский назвал сроки выхода Украины из «нормандского формата»

Москва, 6 марта. Украина готова через год выйти из «нормандского формата», если обстановка в Донбассе не изменится и международные соглашения не будут реализованы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian.

«Время идет. Власти могут потратить только один год на достижение соглашений [с Россией]», — заявил Зеленский.

Украинский президент добавил, что верит в свои возможности договориться с президентом России Владимиром Путиным. Он также рассказал, что на «нормандском саммите» в декабре у них было несколько «эмоциональных моментов», что помогло «достучаться» до российского лидера.

«Думаю, он меня слушал. Я это почувствовал. Надеюсь, мне не показалось», — добавил Зеленский.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита было принято коммюнике, в котором отмечалось, что Минские соглашения являются неизменным базисом для дальнейшей работы в «нормандском формате». Кроме того, документ предусматривает обмен пленными по формуле «всех на всех», разведение сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе, а также открытие новых пропускных пунктов.

В комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации Олег Морозов заявил, что предыдущая встреча в «нормандском формате» показала, что все выразили желание следовать букве Минских соглашений, но при этом Украина после саммита тут же отказывается от своих обязательств, а Германия и Франция почему-то ничего не делают, чтобы повлиять на Киев.

Сенатор согласился с тем, что новая встреча в «нормандском формате» находится под угрозой срыва. Москва ждет от Украины реальных шагов по реализации Минских соглашений.