Депутаты Госдумы рассказали, что обычно дарят женщинам на 8 Марта

Букет весенних цветов и хорошее настроение — это именно то, что стоит дарить мужчинам дамам в Международный женский день. Об этом корреспондентам Федерального агентства новостей рассказали парламентарии от различных фракций.

Конечно же — букет весенних цветов, — сказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Шолохов, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о том, чем лучше поздравить женщину на 8 Марта.

«Я думаю, что лучший знак внимания для женщин — это, конечно, цветы. Безусловно, могут быть какие-то специальные подарки, но хороший, красивый букет, особенно если это охапка весенних цветов, в эти дни — это самое лучшее. Если я не знаю предпочтений, то исхожу из собственных вкусов, и в эти весенние дни дарю что-то весеннее, например, какие-нибудь светлые тюльпаны. В Госдуме у меня со всеми замечательные отношения, поэтому общее поздравление будет для каждой из коллег. Но, прежде всего, я обращусь к своим коллегам из комитета. Это те, с кем я непосредственно постоянно работаю», — рассказал первый заместитель председателя комитета ГД по культуре.

«Обычно цветы дарю. Подарки дарю жене, дочери, невесткам. Но это личное. Я всегда считаю, что дарить какие-то утилитарные вещи (кухонную утварь) не совсем как бы правильно. Набор ножей или кастрюль... Это то же самое, если женщина подарит мужчине, скажем, молоток — с намеком каким-то. Нужно дарить то, что доставит радость либо оставит какую-то память. Поездку куда-нибудь», —поделился с ФАН член фракции ЛДПР Павел Шперов.

Депутат от КПРФ Николай Арефьев также убежден, что больше всего улыбок и радости в Международный женский день вызовет преподнесенный мужчиной букет цветов.

«Вы знаете, во-первых, цветы дарю всем, а там — по интересам. Кто-то любит чай, кто-то любит кофе, кто-то любит косметику. Стараюсь угодить каждому по вкусу», — отметил первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

На вопрос, дарит ли он такие подарки и близким женщинам, и коллегам, Арефьев ответил утвердительно.

«Во-первых, я не со всеми коллегами работаю близко — в одном комитете в одной фракции, — уточнил депутат. — Каждый год дарю цветы. Хорошие букеты всегда вызывают улыбку у женщин. Они меньше радуются подаркам, больше — цветам», — обратил внимание парламентарий.

Член фракции ЛДПР Борис Чернышов подходит к вопросу подарков женской половине человечества со всей серьезностью и старается каждый год удивить свое окружение новыми изданиями.

«Я в этом году подарю книги замечательного российского историка, писателя Эдварда Радзинского про царство женщин, — рассказал Чернышов. — Я считаю, что, когда наступит это царство снова, нужно знать, что и как делать. (Подарю. — Прим. ФАН) всем, с кем поддерживаю отношения. Никогда никому не навязываюсь. В прошлом году тоже дарил книги, всегда дарю книги», — рассказал Чернышов.

Комитет по государственному строительству и законодательству (первый заместитель председателя комитета).

«Я не оригинален, обычно дарю парфюмерию, — рассказал ФАН депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов Емельянов. — Прежде всего, своей жене, своей дочери. Теперь внучка появилась — она у меня главная из женщин. Она кокетка, хотя ей пять лет. Я ей тоже подарю какие-нибудь маленькие детские духи. Естественно, дарю помощникам, некоторым коллегам, с которыми поддерживаю дружеские отношения, не только деловые.

«Ориентируюсь на моду, стараюсь купить что-то новое. Там, где надпись «new» есть, — прежде всего, это», — уточнил депутат, отвечая на вопрос о том, как выбирает аромат.

Заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству единорос Денис Кравченко обычно дарит своим женщинам цветы и хорошее настроение.

«Сюрприз или выход там какой-то совместный в театр, или торжественный обед или ужин. А никогда не подарил бы... Интересный вопрос, конечно. Предметы личной гигиены и плохое настроение, наверное. Знаете же, как нам женщины часто дарят, мужикам? Носки, бритвы и так далее. А я вот считаю, что, в крайнем случае, можно духи подарить. Весной люблю дарить тюльпаны. Их любят и супруга, и мама. У меня женский коллектив. Сплошные радости. Дочки школьницы. Обязательно участвуют в подарках маме и бабушке. Стараются своими руками что-то сделать», — поделился с ФАН Денис Кравченко.

Член фракции КПРФ Александр Ющенко считает, что самое главное — мужское внимание, а подарки — вторичны.

«Мы вот только что проводили поздравление женщинам нашей фракции, всем четырем ярким женщинам — Вере Ганзя, Тамаре Плетневой, Ольге Алимовой и Светлане Савицкой. Мы все собрались, сказали теплые слова, поздравили, вручили теплые подарки и традиционно букеты цветов. Но очень важно для женщин именно внимание. Подарки это уже является вторичным. Но внимание от мужчин — это самое главное, самое основополагающее. Подарок, на мой взгляд, должен быть важен не своей материальной ценностью, а именно своей теплотой и душевным взаимодействием».

Первый зампред комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг также сходу назвал цветы лучшим подарком для женщин на 8 марта.

«Обычно дарю цветы. Рассказывать о подарке не буду, потому что должен быть сюрприз. А так самый лучший подарок — это хороший букет. Цветы были на первом месте и 40 лет назад. Скажем так, сопровождающие, дополнительные, подарки были иными. Сейчас время другое, всего достаточно. Наверное, не хватает только одного — внимания, человеческого тепла. А это самое главное. И чтобы было хорошее настроение. Какие-то материальные подарки у нас не практикуются», — отметил Валерий Гартунг.

Ранее ФАН рассказывал о том, какие цветы завезли в Государственную думу РФ накануне 8 Марта и какие букеты выбирают в подарок к празднику в нижней палате парламента.