Как выбрать свежие цветы и сохранить букет надолго. Инфографика ФАН

В преддверии Международного женского дня Федеральное агентство новостей публикует советы по выбору цветов и сохранению их свежести, выработанные экспертами Роскачества.

При покупке цветов необходимо в первую очередь обращать внимание на бутоны. Как отмечают в Роскачестве, раскрытые цветы простоят недолго, поэтому нужно выбирать полураспустившиеся бутоны. При этом сами бутоны должны быть гладкими, упругими, твердыми у основания, без стягивающих резинок, посторонних пятен и полос. Помните, заматывая бутоны бумагой, декорируя их блестками или красителями, продавцы пытаются скрыть несвежесть цветов.

Также, покупая цветы, смотрите на их стебли и листья. Они должны быть без повреждений, упругими и мясистыми. Если листья подгнили, значит — цветы долго стояли в воде. Об этом же будет свидетельствовать темный срез стебля.

Кроме того, важно, чтобы на листьях не было белого налета, чтобы стебель не наклонялся, когда вы держите цветок за его кончик, и чтобы чашелистик плотно прилегал к бутону.

А чтобы купленные и подаренные цветы дольше простояли, нужно, во-первых, подрезать их стебли на 2-3 сантиметра и снять нижние листья цветов, чтобы они не гнили в воде. Во-вторых, вазу с цветами нужно держать в прохладном помещении. В-третьих, через три дня нужно вновь подрезать стебли, помыть вазу и поменять воду. В-четвертых, если у вас букет роз, то добавьте в воду растолченную таблетку аспирина. Так цветы дольше простоят. Кроме того, розы, тюльпаны, хризантемы и гвоздики будут дольше радовать глаз, если в воду с ними добавить две столовые ложки сахара.