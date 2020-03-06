Милонов считает, что РФ следует ужесточать наказания для провокаторов по примеру Грузии

Москва, 6 марта. Российское законодательство в отношении провокаторов на митингах следует ужесточать по примеру Грузии. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов

Ранее стало известно, что в Тбилиси признали виновными троих участников антироссийских протестов, которые прошли в грузинской столице минувшим летом. Каждому из них суд назначил штраф и три года условно.

По мнению Милонова, в этом вопросе России следует идти по пути Грузии.

«Потому что они виноваты в том, что провоцируют и организуют людей, которые вышли на обычный протест, на совершение противоправных действий. Организаторы и те хулиганы, которые позволяют себе применять силу в ходе массовых мероприятий, должны быть жестоко наказаны, чтобы им неповадно было. Последствия их действий могут быть очень тяжелыми для общества», — пояснил он в комментарии iReactor.

При этом парламентарий уточнил, что тех нарушителей, которые будут проходить по аналогичным делам впервые, можно не помещать в тюрьму, а ограничить наказание условным сроком. Применить закон по всей строгости будет необходимо только в случае повторных эпизодов.

«Мне кажется, тех, кто первый раз нарушил, не нужно сажать в тюрьму, нужно давать условные сроки. Потом уже можно и изолировать, поскольку сегодня он безнаказанно ушел, а завтра ему кажется, что кидаться камнями, распылять баллончики с газом — это хорошо, и завтра их придет уже 10 человек, а потом это станет обезумевшей толпой», — уверен Милонов.

Напомним, несанкционированные митинги прошли в Москве летом 2019 года. Причиной стали выборы в Мосгордуму, к которым не был допущен ряд кандидатов, отказ они получили из-за фальсификации подписей. Недовольная «оппозиция» впервые смогла вывести людей на улицы. Все акции были тщательно спланированы и превели к настоящим массовым беспорядкам. В общей сложности полиция задержала около 1 700 провокаторов.

Вновь вопрос о мятежниках поднялся после состоявшегося в конце февраля марша Немцова, который, хотя и не был отмечен массовыми арестами, прошел с нарушениями. Шествие в Петербурге, которое было заявлено организаторами как не несущее политической подоплеки, сопровождалось агитационными возгласами и плакатами.