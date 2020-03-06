Монтян назвала нового премьер-министра Украины бесталанным приспособленцем

Киев, 6 марта. Новый глава украинского правительства Денис Шмыгаль является бесталанным приспособленцем, который не обладает способностями руководителя. Об этом заявила украинская правозащитница, общественный деятель и адвокат Татьяна Монтян.

«Его называют человеком Ахметова, но это очень условно. Этот Шмыгаль – обычный галицкий рагуленок-приспособленец», — пояснила она.

Монтян также напомнила, что ранее Шмыгаль работал в крупнейшей частной энергетической компании ДТЭК, которая принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. Позднее он получил должность в Государственной налоговой службе Украины, где занимался поборами с бизнесменов, передает «ПолитНавигатор».

Она также добавила, что на пост главы правительства лучше было бы поставить воспитателя из детского сада, а не Шмыгаля. По ее словам, педагог дошкольного учреждения выглядел бы более «мощным менеджером».

«И куча нормальных воспитательниц успешно справляется с управлением всеми этими очень разношерстными и разновозрастными вверенными им коллективами. Но «мощный менеджер Шмыгаль» — это, конечно, прикол», — отметила Монтян.

Напомним, 4 марта депутаты Верховной рады утвердили новый кабинет министров Украины. Новый состав украинского правительства был предложен Денисом Шмыгалем, который сменил на посту премьер-министра Алексея Гончарука.