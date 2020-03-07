Представитель Арцаха в РФ рассказал, вернется ли регион в состав Азербайджана

Военный конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул еще во времена СССР — в 1988 году. Длящееся по сей день противостояние связано с желанием региона отделиться от Азербайджана, тогда входившего в состав Советского Союза. Идут переговоры, на линии соприкосновения время от времени происходят разного рода провокации.

Но, несмотря ни на что, Карабах живет, развивается. Относительно недавно этому небольшому непризнанному государству было присвоено второе название — Арцах, чтобы меньше возникало ассоциаций с боевыми действиями.

Как живет регион, как видит свое будущее — эти и многие другие темы Федеральное агентство новостей обсудило с постоянным представителем Республики Арцах в России Альбертом Андряном.

Опасность нового обострения остается

— Какая сейчас ситуация на линии соприкосновения?

— За прошлый год и начало этого года — относительно спокойно. Конечно, инциденты есть, но не в том количестве и не такой интенсивности и агрессивности, как раньше. Это, на мой взгляд, связано с политикой нового руководства Армении — отношением к проблеме, к теме переговоров, к тому балансу сил, который на сегодняшний день установился.

Стороны прекрасно понимают и соотношение сил, и какие могут быть последствия в случае развертывания широкомасштабных боевых действий. Но исключать ситуацию, когда снова может разгореться конфликт, снова перейти в горячую стадию, нельзя. Поэтому наши вооруженные силы всегда на боевых позициях и готовы отразить любой удар.

После заключения перемирия в 1994 году отдельные инциденты были, но фактически только в 2016 году [со стороны Азербайджана] была предпринята попытка заново развязать конфликт. К счастью, эта попытка была пресечена, но говорить о том, что такое больше не повторится, пока преждевременно.

Как мы все знаем, в переговорном процессе особых подвижек нет, тема переговоров — одна и та же. Каждая сторона придерживается своей позиции. И пока не появятся варианты разрешения этого конфликта, опасность нового обострения остается. Поэтому нам нужно быть всегда готовыми.

— Выборы, недавно прошедшие в Азербайджане, как-то сказались на ситуации в Арцахе? Не усилилась ли напряженность? Ведь, как отмечают многие эксперты, какая бы сила не пришла к власти в Баку, ее главной идеей неизбежно станет восстановление территориальной целостности страны…

— Выборы в Азербайджане на нас вообще никак не отразились. Провокации не усилились… Но всегда хочется, чтобы к власти там пришли те силы, которые способны разрешить конфликт мирным путем. Чтобы наконец-то прекратилась эта оголтелая антиармянская политика, насаждение этой искусственной вражды… Нужно уже перейти к неким разумным вариантам решения вопроса.

Пока между нами нет мирного договора, мы еще не подписали договор о прекращении войны, о статусе… Пока конфликт, в общем-то, в горячем состоянии, и не получается установить соседские отношения.

Но хочется верить, что не все же люди хотят войны. Рано или поздно к власти в Азербайджане придут силы, которые поймут, что лучше жить в мире. Все равно ведь географию никак не поменяешь! Мы будем жить на своей территории, они — на своей. От этого никуда не деться. Всю жизнь, столетиями воевать — не дело.

Ведь в конечном итоге люди рождаются не для того, чтобы кем-то быть убитыми, а для того, чтобы прожить свою жизнь спокойно, создать семью, нести благо своим родным, близким, своей стране.

— Вы рассказывали о том, как полноценная военная подготовка позволила Нагорному Карабаху в 1994 году отстоять независимость. Тема возвращения НВП в школьную программу активно обсуждается в РФ… Расскажите, какую роль тогда это сыграло?

— Военная подготовка в школах Нагорного Карабаха была на очень высоком уровне. Я сам учился в Степанакерте и прекрасно помню уроки боевой подготовки, помню, сколько внимания этому уделялось. Помню те военно-спортивные игры, «Орленок» и «Зарница», которые проводились тогда, еще в Советском Союзе. У нас этому уделялось огромное, очень серьезное внимание. Наша школа, третья русская, была одной из передовых, где военная подготовка была на очень высоком уровне.

Это на самом деле очень помогло нам в период боевых действий.

За Арцах несет ответственность все армянство

— Сейчас на защите Арцаха стоят только его вооруженные силы или республике помогает Армения?

— Армения является основным гарантом безопасности Арцаха. Естественно, границы защищаются единой армией. Вооруженные силы — общие, под общим руководством. Между Арцахом и Арменией есть соответствующий договор.

— Интересно получается. Армения ведь не признала Арцах, но при этом есть такой договор…

— Это договор о том, что Армения является гарантом безопасности населения Нагорного Карабаха. Наши общие вооруженные силы являются гарантом безопасности и Армении, и Арцаха, и вообще армянства, которое проживает на всей этой территории. И все армянство за это отвечает.

Вопрос нужно рассматривать не в том плане, что вот — Карабах, а вот — Армения, и где кто стоит. Все армянство стоит на защите граждан и Армении, и Карабаха.

Все прекрасно знают, что в период войны в ней принимали участие не только жители Армении и Арцаха. Очень сильно помогала диаспора! Поэтому важно подчеркнуть, что за эту территорию отвечает все армянство, не имеет значения, кто где стоит.

— Как вам кажется, почему Армения за все эти очень долгие годы не делала никаких подвижек для признания Нагорного Карабаха или даже включения его юридически в свой состав?

— Понимаете, идет переговорный процесс, в ходе которого все время говорится о каких-то уступках и так далее. Ведь это фактически и есть компромисс, на который пошла Армения — она не форсирует ситуацию, не ставит в одностороннем порядке таких целей, не движется в этом направлении. Это было сделано ради того, чтобы мирным способом разрешить проблему, не мешать переговорному процессу. Не хочется обострять и без того накаленную ситуацию. Других объяснений нет.

— То есть Армения на это пошла для того, чтобы Азербайджан не начал наступление?

— Скажем так… Азербайджан, вполне может быть, на это не посмотрит и начнет наступление. Дело не в этом. Дело, скорее, в том, чтобы не обострять ситуацию, пока международное сообщество занято урегулированием этого конфликта, старается мирными, дипломатическими путями решить проблему. Нужно понимать, что между Арменией и Арцахом нет никаких вопросов…

— А таможня, кстати, есть?

— Стоит внутренняя таможня. Не для того, чтобы пропускать или не пропускать грузы либо брать таможенные пошлины. Таможня стоит для того, чтобы регистрировать, кто въезжает, кто выезжает.

— Есть проверка документов?

— Да, документы, естественно, проверяют, поскольку [это] потенциально опасная зона. Просто фиксируют, кто приехал. Вдруг потом эти люди потеряются… Никаких препятствий въезду нет. Но чисто формально мы должны знать, кто заезжает на нашу территорию. Сейчас такое время, когда люди активно перемещаются — мало ли кто может заехать. У нас нет с Арцахом виз либо каких-то препон для посещения Арцаха и перемещения товаров.

Проверка документов — это совершенно нормальная практика. Кто-то как турист приезжает — осмотреть архитектурные достопримечательности, посетить христианские памятники или просто погулять. Кто-то к друзьям приезжает. Никаких печатей в паспортах не ставится. Никаких виз. Никаких таможенных сборов.

— У жителей Арцаха свои паспорта или вы живете по армянским документам?

— У нас армянские паспорта, потому что государство непризнанное, а люди должны иметь возможность перемещаться по миру. А свидетельства о рождении, браке и так далее — свои.

Вечное противостояние — это тупиковый вариант

— Есть философская концепция, которая говорит о том, что не может быть никакого «мира» самого по себе. Мир всегда становится результатом войны и устанавливается на условиях победителя по ключевым вопросам. В противном случае — замороженный конфликт, который еще неизвестно чем в будущем обернется, когда стороны нарастят мускулы. На ваш взгляд, установление мира в регионе — что конкретно это будет означать?

— В первую очередь, Азербайджан должен понять, что Карабах в его состав уже не вернется. Мы сделали свой выбор, мы оплатили свой выбор очень дорогой ценой. Возврата к прошлому нет. И это нужно принять как данность.

Но и постоянно воевать друг с другом — это не дело. Нужно просто понять, что мы, как и они, как и все остальные, имеем такое же право на жизнь, на свободное существование, перемещение и развитие. Поэтому, я думаю, что все равно, как ни крути, рано или поздно мир между нами должен быть подписан. Если все мы сумеем это понять и перешагнуть через себя, через то давление, которое оказывается со стороны людей войны, то мы сможем перейти эту черту и подписать мир. И чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы получим шанс развиваться более гармонично и планомерно.

Если мы этого не поймем, все равно рано или поздно найдутся люди, которые снова развяжут эту войну. Азербайджан должен признать независимость Карабаха, которая не возникла по инициативе каких-то руководителей — ее своей кровью оплатили жители Карабаха. Куда мы потом пойдем — это уже наше дело. Главное, чтобы в Баку это поняли, признали, и дальше мы будем жить по-соседски. Может быть, появятся населенные пункты с совместным проживанием. Мы же жили!

Но эту черту нужно перейти. Нужно преодолеть себя и понять, что длящееся все эти годы противостояние — это тупиковый вариант. Это ни к чему не приведет. Мы будем постоянно друг друга уничтожать.

Нам незачем воевать… Мы хотим мирно и спокойно жить. Они наращивают свою военную мощь. Мы вынуждены делать то же самое… Сложившаяся ситуация — результат той войны, которую они нам навязали.

— Вы неоднократно упомянули слово независимость… Не так давно в обиход вошел такой термин, как «технический суверенитет». Так все же чего хочет Арцах — быть независимым государством либо использовать свой суверенитет как возможность принимать суверенные решения и присоединиться к Армении?

— В свое время мы по тогдашним, советским, законам провели свой референдум. Наш народ изъявил желание жить отдельно. Того государства уже нет, тех законов уже нет. Но именно по тем законам мы и вышли из состава Азербайджана, который был в составе СССР. Мы хотели присоединиться к Армении. Не надо забывать, что все же изначально вопрос был поставлен именно так: отделиться от Азербайджана и войти в состав Армении. Это — Миацум (идея, основанная на требовании армян Нагорного Карабаха присоединить к Армении Нагорно-Карабахскую автономную область, населенную армянами. — Прим ФАН). И этот вопрос не снят с повестки дня. Но это чисто наши, внутренние проблемы.

Нам навязали войну. Сегодня мы требуем независимости. Как мы потом будем жить и куда мы пойдем — это уже наши внутренние вопросы. Наши и Армении. И они не касаются ни Азербайджана, ни всего остального мира.

— Как вам кажется, какая позиция по Арцаху у нового руководства Армении?

— Независимо от того, кто будет у власти в Армении, позиция что в Армении, что в Арцахе — одна. И она неизменна: она такой была с самого начала и будет такой до конца. Потому что это единственная правильная позиция. И нет никаких разногласий между руководством Армении и руководством Арцаха.

Позиция одна: Карабах, Арцах, должен быть независимым и дальше решать свою судьбу самостоятельно.