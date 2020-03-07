Иванов день 8 марта: что за праздник, народные приметы, что нельзя делать

Иванов день, посвященный обретению главы Иоанна Крестителя (Предтечи), отмечается 9 марта (в високосные годы 8 марта). По старому стилю это 25 февраля (в високосные годы 24 февраля), поэтому праздник считается зимним.

Знаменитому предшественнику Иисуса Христа — пророку Иоанну Крестителю (Предтече) — посвящено несколько праздников. Самый известный их них — праздник Ивана Купалы, который отмечается в период летнего солнцестояния.

Менее известный отмечается в начале весны и приходится на 8-9 марта. Иванов день отмечается в честь первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи.

История праздника

Пророк Иоанн жил в пустыне отшельником и был очень ревностен в вере. Пророк знаменит тем, что крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. Иоанна Крестителя ненавидели вероотступники, и он был обезглавлен из-за козней распутной царицы Иродиады и ее дочери Саломеи.

Отсеченную голову Иоанна царица Иродиада закопала на Елеонской горе. Святыню несколько раз находили и вновь теряли. Согласно преданию, всего было три обретения главы Иоанна Предтечи. Первое и второе обретение празднуется 8-9 марта, в Иванов день. В високосном 2020 году Иванов день приходится на 8 марта.

Народные традиции на Иванов день

Иоанна Крестителя чрезвычайно почитали на Руси, а поскольку пророк погиб от усекновения головы, считалось, что ему нужно молиться об избавлении от головной боли. Кроме того, Иоанну молились о здоровье детей, о плодородии, об урожае.

Поскольку это праздник обретения, в народе считалось, что именно в Иванов день птицы «обретают» (начинают строить) гнезда. Поэтому, согласно традициям, пернатых надо было поддержать — люди ставили новые скворечники и поправляли старые, готовясь к прилету птиц.

Что нельзя делать в Иванов день 8 марта

Женщинам в этот день запрещалось стирать белье, считалось, что это может так напугать птиц, что они улетят обратно на юг.

Также в этот день старались поменьше шуметь и хлопотать во дворе, чтобы не спугнуть прилетающих птиц.

Приметы на Иванов день