Глава МВД нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага фактически перехватил руководство на себя. Продолжая конфликтовать с бандформированиями в Триполи в пользу близкой ему группировки из Мисураты, он усиливает свои позиции. Вместе с тем он пытается заигрывать с Соединенными Штатами Америки, разыгрывая российскую карту.

Хозяин террора

Министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага продолжает отделяться от других руководителей триполитанского правительства. Сначала он принял на себя полномочия по ведению переговоров от лица местных «властей» на международной арене. Тем самым он показывает окончательную потерю влияния остальных членов руководства, среди которых премьер-министр Файез Саррадж и глава МИД ПНС Мухаммед Сияла.

На этом фоне Башага продолжает ссориться с рядом бандформирований, ранее поддерживаемых ПНС. «Ан-Наваси», одна из группировок «Сил защиты Триполи», покинула свои позиции в столице, перейдя на охрану правительственных кварталов. Кроме того, конфликт произошел и с лидером одной из зинтанских группировок под руководством Эмада Трабельси, чьего брата Абдаллу обвиняли в коррупции. Свое влияние Башага наращивает через усиление вооруженных группировок из Мисураты. Действия этих бойцов сейчас идут вразрез с руководством триполитанского правительства..

Антироссийские нападки

Подчеркивая свою новую позицию переговорщика, глава террористического МВД прокомментировал телеканалу «Февраль» несколько вопросов, которые затрагивают самый обширный круг тем. Одна из них — переговоры под эгидой Организации Объединенных Наций. На них он, обращаясь к США, особенно негативно выделил роль России в разрешении кризиса, чтобы запугать коллективный Запад. По его словам, триполитанское правительство пыталось общаться с российскими властями, чтобы развивать двусторонние отношения. Однако, по его словам, встречи не происходит.

При этом в январе этого года в Москве по инициативе властей РФ состоялось результативное совещание как с фельдмаршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром, так и с главой правительства Триполи Файезом Сарраджем. Отметим, что до этой встречи, 12 февраля, в Ливии начался режим прекращения огня. Перемирие наступило по рекомендации президента РФ Владимира Путина. К тому же российский лидер вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель договорились провести берлинскую конференцию по Ливии, на которую пригласили обе стороны конфликта в североафриканской стране.

Новые знакомства

Игнорируя достижения России в урегулировании ливийского кризиса, Фатхи Башага пытается заигрывать с США, и Организацией Объединенных Наций в частности, чтобы заручиться их поддержкой. Помимо этого, контролирующий экстремистские организации глава МВД ПНС планирует посетить Париж по приглашению главы департамента Северной Африки и Ближнего Востока Кристофа Фарно. В интервью Башага выразил большую надежду на эту встречу.

Еще в феврале издание AfricaIntelligence скептически описывало перспективы сотрудничества. Сообщалось, что Хафтар раньше прибудет во Францию, у которой всегда были натянутые отношения с триполитанским правительством.

Заявленное стремление Фатхи Башаги к проведению переговоров может подтвердиться только при одном условии — если Правительство национального согласия откажется от дальнейшего сотрудничества с Турцией и последующей османской интервенции в Ливию.

Сотрудничество с агрессором

В интервью каналу «Февраль» глава террористического МВД ПНС сообщил, что поддержка Турции нужна для того, чтобы удерживать баланс сил в Триполи. По его словам, таким образом бандформированиям ПНС удается предотвратить продвижение Ливийской национальной армии в глубь Триполи. На деле же прибывающие от Анкары солдаты и сирийские боевики во время перемирия не только обстреливают позиции военных, но и жилые районы столицы Ливии. Под смертельными ударами артиллерии, минометов и беспилотников оказываются и мирные жители.

При этом силы ЛНА приостановили операцию по освобождению Триполи от террористов на время введения режима прекращения огня. Вооруженные силы Ливии только точечно отвечают на провокации боевиков.

Башага во время своего интервью сообщил, что против ЛНА они задействуют передовую военную технику. Однако турецкое вооружение и военное оборудование поступает в Триполи в обход действующему эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию. Чтобы предотвратить поступление грузов для бандформирований, Евросоюз готовит специальную миссию «Ирен». Согласно ее задаче, в акваторию Средиземного моря будут направлены корабли, чтобы контролировать незаконные турецкие поставки.