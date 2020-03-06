Депутат Газзаев рассказал, почему спорт не может существовать вне политики

Россия, к сожалению, пока уступаем своим оппонентам в информационной политике по допинговым скандалам. Такое мнение Федеральному агентству новостей озвучил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

В беседе с корреспондентом парламентарий рассказал, почему считает недопустимой смену гражданства ради участия в соревнованиях, какие меры позволят изменить отношение к российскому спорту и почему спорт не может существовать вне политики.

— Валерий Георгиевич, вы профессиональный юрист, успели попробовать себя в журналистике, но при этом выбрали спорт и даже по завершении футбольной карьеры из него не ушли. Сначала стали тренером, затем — депутатом в профильном комитете Госдумы. И вот теперь председатель комитета по делам национальностей. Насколько близко вам это новое направление работы?

— Я родился на Северном Кавказе, знаю культуру, традиции, историю Северо-Кавказского федерального округа, и баллотировался в Государственную думу именно от этого региона. Более того, сегодня, находясь во фракции «Справедливая Россия», я курирую этот регион. Так что мое назначение на пост главы комитета по делам национальностей — вполне логично. Да, для меня эта работа не совсем по профилю, но я выполнял ее с первых дней после избрания депутатом, и она мне интересна. Межнациональные отношения — это вопрос, который меня всегда волновал.

В моем дворе жили представители пятнадцати национальностей. В футбольном клубе «Алания», который я возглавлял и который стал чемпионом России в 1995 году — у меня в команде играли спортсмены одиннадцати национальностей. Мы стали чемпионами и нарушили монополию столичных клубов на главные футбольные награды. Так что, можно сказать, что работать в многонациональной команде для меня не в новинку. Конечно, руководство парламентским комитетом — это несколько иной уровень ответственности. Я это понимаю и готов к этому.

— К вопросу об ответственности. Работая на столь серьезном направлении, вам, очевидно, придется «уйти из большого спорта?

— Действительно, график работы достаточно плотный. Вчера я пришел на работу в половине девятого утра, а ушел в половине десятого вечера. И так проходит практически каждый день. Помимо пленарных заседаний есть заседания фракции, Совета Госдумы, комитетов, подкомитетов. Нужно заниматься и общественной деятельностью. Но говорить о том, что я совсем отошел от спортивных проблем, нельзя. Я слежу за всеми событиями в этой сфере. Ну и, безусловно, всегда радуюсь победам наших спортсменов.

Конечно, футбол вызывает у меня наибольший интерес. Слава богу, наша сборная очень хорошо сегодня выглядит, о чем говорит и игра на чемпионате мира по футболу. В лучшую сторону меняется и отношение болельщиков. В общем, я в курсе практически всех футбольных событий. Тем более, журналисты часто обращаются за комментариями — я всегда должен быть компетентен и информирован.

— Что касается работы комитета — планируете ли вы вносить какие-то законодательные предложения?

— Вот свежий пример… Вчера проходило заседание подкомитета с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Они подготовили законопроект, который мы будем рассматривать. К активному участию в этой работе мы планируем приглашать все общественные этнокультурные организации. Предстоит решить много вопросов, связанных, в том числе, с социально-экономическим положением в регионах. Наша главная задача — выстроить стратегию, создать план работы на перспективу.

Что такое сегодня комитет по делам национальностей? Это структура, которая отвечает в парламенте за одно из главных направлений в государственной национальной политике. Оно особенно важно с учетом современной ситуации, как внутри страны, так и за ее пределами.

В это связи не могу не напомнить, что приближается величайший праздник — 75-летие Великой Победы, Победы многонационального народа Советского Союза во Второй Мировой войне. Уверен, что Победа была завоевана, в том числе, и благодаря нашему единству. У нас более 190 национальностей, 277 языков.

Вы понимаете, что такое их объединить? Какая это мощь, какая сила. Единство многонационального народа — это успехи в экономике, социальной сфере, спорте, культуре, науке.

— Отвечая на вопросы журналистов, вам неоднократно приходилось проводить параллель между спортивным прошлым и работой депутатом. По вашим словам, и там, и там необходимо стремиться к победе. В чем побеждает Валерий Газзаев-депутат? И какие цели ставит перед собой?

— Что касается лидерских качеств, характера, стремления к победе — это во мне воспитано дворовым спортом, которым я начал заниматься с шести-семи лет. Он определил и мои профессиональные качества, которые впоследствии служили стране. В 11 лет я уже играл в детской спортивной школе, а через пять лет попал в профессиональную команду.

Конечно, я мечтал играть за сборную, и мне удалось это сделать. Был в основном составе сначала юношеской потом молодежной, ну и, наконец, главной команды СССР. Мы стали двукратным чемпионом Европы — это очень большое достижение. Играл на Олимпийских играх — бронзовые призеры. Фактически планка, поставленная в детстве, остается для меня актуальной и сегодня.

Как вы уже отметили, я действительно окончил Всесоюзный заочный юридический институт, и какое-то время работал в прокуратуре. Но потом все-таки спорт победил. Мне было радостно на душе, когда я работал детским спортивным тренером в школе «Динамо». Получал огромное удовольствие от общения с ребятишками семи-восьми лет. И так должно быть — нужно заниматься тем, что приносит удовольствие и удовлетворение. Поэтому, безусловно, без любви в профессии невозможно.

— У вас были амбиции в тренерской работе?

— Без амбициозных задач в большом спорте нельзя. К счастью, мне удалось их реализовать. Единственное, чего не хватает в моей карьере — это победы в Лиге чемпионов и Суперкубке Европы. Всего остального добился.

Затем избирался в Государственную думу, попал в комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Начинал работать членом комитета, потом стал заместителем председателя. Сейчас возглавил комитет по делам национальностей. Конечно, и здесь хочется добиться успеха в реализации амбициозных планов… Создать возможность, законодательную базу для того, чтобы представители всех национальностей страны жили общими интересами.

В любой профессии нужны не только знания, но и фанатизм. А что такое фанатизм — это стремление побеждать, выигрывать. И в этом я не меняюсь.

— Вы упомянули о своей тренерской карьере и о том, что остались две не взятые высоты. Стоит ли ожидать, что после 2021 года вы все-таки попробуете выиграть Лигу чемпионов или Кубок Европы? Или вы сейчас на своем месте и к прошлому возвращаться не собираетесь?

— Знаете, если у нас не будет прошлого, или мы забудем наше прошлое, у нас никогда не будет и будущего, будущих побед. Действительно, в моей тренерской карьере не хватает двух титулов. Сейчас об этом говорить сложно, потому что я полностью сконцентрирован на работе в Государственной думе, на работе в комитете по делам национальностей. От каждого решения здесь зависит судьба народа. Оно должно быть взвешенным, продуманным и требует всего твоего времени, всех сил.

Как сложится моя дальнейшая судьба — трудно сказать. Где мы окажемся завтра, через год? Мне было сложно представить, что когда-нибудь буду занимать этот пост. Тем не менее, видите, как жизнь складывается. Загадывать что-то, наверное, нет смысла.

Мой план на сегодняшний день — чтобы работа комитета была плодотворной, и пошла на пользу всей нашей многонациональной стране. Я вам совершенно откровенно говорю. Что касается спорта — конечно, я им и сейчас занимаюсь. Уделяю ежедневно 20-30 минут.

— Многие спортивные события последнего времени вы объясняли политикой. Например, решение WADA в отношении нашей страны. Может ли спорт существовать без политики?

— Хотелось бы, чтобы спорт существовал вне политики. Когда это происходит, он становится объединяющим фактором для народов всего мира.

— Но сегодня, согласитесь, это трудно представить…

— Нет. Как пример приведу чемпионат мира по футболу — западные средства массовой информации, особенно английские таблоиды, призывали бойкотировать нашу страну. Дело доходило даже до прямых угроз... Тем не менее, после чемпионата тренер сборной Англии заявил: «Я очень сожалею, что наша пресса настолько запугала людей, что десятки тысяч болельщиков не приехали и не поддерживали свою национальную сборную. Мы в России тренируемся и играем в идеальных условиях, видим только доброжелательное отношение».

Даже президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что это был лучший чемпионат за всю историю мировых первенств — абсолютно по всем вопросам. Были созданы великолепные стадионы, тренировочные базы, условия размещения.

Ни одного негативного отзыва не было. Все было на самом высоком уровне — работа волонтеров, специалистов, безопасность. Удобства для болельщиков. Они даже обратились с просьбой продлить возможность пребывания по Fan ID. Это пример того, каким должен быть спорт.

— Но всегда ли спорт такой?

— К сожалению, нет. И, действительно, спорт не может существовать вне политики. Любое спортивное достижение сегодня — это показатель мощи, силы государства. И когда в честь победы поднимается государственный флаг, играет гимн не только спортсмены, но и все мы переживаем минуты высокой гордости за свою страну. А теперь давайте размышлять вместе.

Первое. Вводятся санкции против нашей страны — одновременно Всемирное антидопинговое агентство вводит санкции против наших спортсменов.

Второе — наши спортсмены в любых видах спорта, на любых крупных мероприятиях: чемпионатах мира, Олимпийских играх — всегда занимают призовые места. Безусловно, желание убрать конкурента и завоевать золотую медаль тоже играет свою роль.

Кроме того, очевидно негативное отношение со стороны международных спортивных организаций. Всемирное антидопинговое агентство год назад восстанавливает в правах РУСАДА. Через год президент WADA подтверждает это решение. А буквально еще через полгода РУСАДА уже не соответствует статусу. Мы приостанавливаем работу, и опять возникает допинговый скандал. Конечно, это, прежде всего, политика и недобросовестная конкуренция.

Но есть и положительные моменты. Спорт иногда — непосредственная часть политики. Например, мы периодически играем в футбол с командой бундестага. Такие неформальные встречи помогают наладить контакт, очень сближают. Это объединяющий фактор. Даже на уровне Государственной думы мы регулярно встречаемся, проводим чемпионаты среди фракций, ведомств. Это все проходит с большим успехом.

Кроме того, достижения наших спортсменов на крупнейших соревнованиях — это пример для нашей молодежи. Победа на Олимпийских играх наших хоккеистов — и все детские спортивные школы хоккея буквально завалены заявлениями от желающих заниматься этим прекрасным видом спорта. Наша футбольная сборная сыграла успешно — все футбольные детские спортивные школы по всей стране заполнены детьми. Дети увидели лучшие команды мира, увидели лучших игроков мирового футбола. Конечно, каждый из них начал мечтать играть на таком стадионе при таком скоплении болельщиков. Любой вид спорта — это социальная работа, воспитательная работа.

— Валерий Георгиевич, многие болельщики переживают, что наши спортсмены ради участия в Олимпиадах могут пойти на смену гражданства. Вам в 1977 году предлагали в Турции 1,5 млн. долларов, но вы отказались, Объяснили это тем, что воспитаны в других традициях. Как вы думаете: нынешние российские спортсмены настроены не столь патриотично?

— Да, сейчас другая жизнь, другие ценности и другая молодежь. В 1980 году, когда была Олимпиада, практически ни одна западная страна не прилетела. И в 1984 году Советский Союз бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Была очень жесткая идеологическая установка и профессиональная работа пропагандистов. Мы были воспитаны патриотами своей страны, гордились ее достижениями. Кроме того, социальный уровень — это немаловажный фактор — был практически одинаковый. Мы были дружнее, и дружба была искренняя.

Почему я не принял это предложение? Конечно, был и страх, что моих родителей арестуют, расстреляют или еще что-то. Но в большей степени — патриотизм. Я даже не рассматривал вариант, чтобы взять деньги. Я вам могу сказать, что за всю историю ни один спортсмен — много было великих футболистов, которым предлагали уехать — никто этого не сделал.

Сегодня совсем другое время. Хороший спортсмен может обеспечить свою жизнь, у каждого есть возможность получить хороший контракт. И это правильно. Конечно, если бы такие возможности были в советское время, можно было уехать в какой-то клуб. Тысячи бразильцев уезжают и зарабатывают, потом возвращаются к себе в страну и живут припеваючи.

— То есть и смену гражданства бы поддержали?

— Нет, — это исключено. Человек один раз родился, один раз женился, принял гражданство этой страны.

Эта страна дала мне все. И как я могу сегодня поменять гражданство? Можно выступать в другом клубе, но нельзя выступать за другую страну. Допустим, сейчас Александр Головин играет и в Монако, и за национальную сборную. Мы что, должны его осуждать? Нет, наоборот, радоваться. Я думаю, чем больше наших футболистов будут играть в ведущих клубах Европы, тем сильнее будет страна. Или, например, хоккеисты... Уезжают в Америку, но играют за национальную сборную на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Мир меняется, и мы не должны закрываться. Но гордиться своей страной — сильной, мощной державой, это совсем другое...

— В январе у нас произошла смена правительства, и Минспорт возглавил Олег Васильевич Матыцин. На момент его назначения вы сказали, что с ним пока не знакомы. Если говорить о переменах в целом — стоит ли ожидать, что смена министра даст какой-то положительный результат? Насколько было обосновано решение заменить Павла Анатольевича Колобкова?

— Решение в отношении Павла Анатольевича, наверное, было обосновано тем, что не было результатов. Действительно, я не знаком с Олегом Васильевичем. Знаю, что он был президентом Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, является президентом Международной федерации студенческого спорта. Сегодня оценивать его возможности я бы не стал, потому что надо посмотреть, что человек сделает для спорта, для его развития.

— Можно подробнее о результатах работы Павла Анатольевича?

— Самая большая проблема нашего спорта — то, что практически не было российских представителей в международных спортивных организациях. А если нет представителя, который бы отстаивал интересы российского спорта, российского государства — это большой минус. Мы должны сделать все, чтобы сегодня уже во всех международных федерациях, спортивных организациях обязательно присутствовали наши представители и отстаивали интересы страны.

Более того, я неоднократно выступал за то, чтобы создать пул лучших юристов-международников и журналистов. В информационном плане мы также проигрываем. На Западе используется любой информационный повод для того, чтобы дискредитировать Россию и ее спортсменов.

— Нужно работать на опережение?

— Совершенно верно, каждый день, а не только когда существует какая-то проблема. Я считаю, что это очень важно. Особенно сегодня — в век Интернета.

Будем надеяться, что новый министр спорта сможет нормализовать ситуацию с Международным олимпийским комитетом, с Всемирным антидопинговым агентством. Нужно искать формы сотрудничества, диалога… Обращаться в суды, восстанавливать честное имя каждого спортсмена. Поддерживать его. Ведь сегодня намеренно создается общественное мнение, что допинг употребляют только в России. Этим попыткам мы должны противопоставлять свою выверенную информационную стратегию. Работать на опережение. Ко всем национальным сборным должно быть одинаковое отношение… Как пример — американцы даже на порог не пускают Всемирное антидопинговое агентство.

Да, проблема допинга существует. Это мировая проблема, и с ней надо бороться, но всем вместе. Все должны жить по одним законам. Не должно быть так, что сборная Норвегии по биатлону оказывается сформирована из сплошных астматиков.

Им разрешается принимать препараты, за которые наших ребят дисквалифицируют. Естественно норвежцы побеждают на всех крупных соревнованиях. Но разве это объективный подход?

— Вы часто говорили о том, что нужно большое внимание уделять молодому поколению, «потому что через 15-20 лет они будут руководить нашей страной». Как человек, который всего добился сам, какой путь реализации политических амбиций вы видите у нашей молодежи? Можно ли сделать так, чтобы прекратились попытки использования несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста?

— Я думаю, что безумие, когда в эти акции вовлекают молодежь, которая ничего не понимает. Мне кажется, что это преступление, и мы должны уделить этому вопросу большое внимание: использовать весь воспитательный, социальный, информационный ресурс, чтобы не допустить вовлечение ребят в незаконные акции.

Я считаю, что самый важный вопрос — это вопрос патриотизма. Это история нашей страны, ее достижения, победы. Вот на чем росли мы, и на чем должна расти наша молодежь. Победы в крупных спортивных соревнованиях, в науке — все надо пропагандировать, заниматься молодежью.

Работая еще в комитете по спорту, туризму и делам молодежи, я много ездил, встречался с ребятами. Они проявляли интерес ко всему — сегодня множество возможностей.

Кроме того, выдающиеся спортсмены, которые выиграли Олимпийские игры, чемпионаты мира, должны вовлекать подрастающее поколение в спорт, чтобы они прославляли нашу страну. Нужны грантовые программы, которые действуют в науке, в культуре — везде.

К тому же, я думаю, что очень многое зависит от телевидения, средств массовой информации. Как пример: великолепная патриотическая акция «Бессмертный полк». Она уже имеет международное значение. Надо знать свою историю. Наше прошлое — это величайшие достижения, величайшие победы.

— Должен ли появиться дополнительный контроль за контентом в Интернете?

— С одной стороны, я считаю, что Интернет, конечно, величайшее достижение человечества. С другой — я думаю, что интернет его и погубит. Есть, например, Всероссийский межнациональный союз молодежи. Эта организация напрямую должна заниматься такими вопросами. У каждой национальности, у каждой Республики есть свои традиции, история, своя культура, язык... Это, в первую очередь, должно стать объединяющим фактором

— Вернемся к вопросу о политических амбициях. Может, стоит создать какие-то дополнительные возможности, чтобы молодежь могла себя реализовать в этом направлении?

— Я думаю, что сейчас как раз такие возможности создаются. Например, организация «Лидеры России». Создавая такие проекты в науке, медицине, мы так и работаем над формированием у молодежи позитивных политических и социальных амбиций.

— Какой вы видите Россию через 15-20 лет, когда у власти будет стоять нынешняя молодежь?

— В какой стране мы жили в 90-е годы? Тогда страны фактически не было, армии не было. Социальной сферы просто не существовало. Голод, холод. Все было развалено. Прошло 20 лет — посмотрите, как мы живем.

20 лет назад нас жалели и над нами подсмеивались. Сегодня нас побаиваются и уважают. В какой стране вы бы жили? Я выбираю сегодняшнюю. На мой взгляд, через 20 лет мы должны занимать ведущие позиции в экономике, социальной сфере, науке, культуре, спорте, обороноспособности. Мы должны строить демократическое государство, но при этом не забывать, что только патриотизм, только единство всего многонационального российского народа может стать гарантией великого будущего российского государства!