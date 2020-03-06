Барецкий рассказал о своем участии в номере Little Big на Евровидении

Москва, 6 марта. Бывший участник группы «Ленинград» и шоумен Стас Барецкий заявил, что поедет на конкурс Евровидение-2020 вместе с рейв-группой Little Big.

Барецкий рассказал, что его номер включат в выступление петербургских музыкантов. По сюжету он будет сидеть в ванне в сухим льдом в мохнатом костюме.

«Буду в костюме медведя, но потом я этот костюм скину на сцене и буду голый практически. Мы буквально на днях решали с Ильичом», — сказал шоумен, его слова приводит NationNews.

Группа Little Big представит Россию на конкурсе в Роттердаме в мае. Пиар-агент Полина Храмова рассказала, что сейчас ребята должны выбрать песню и поставить номер, который они покажут в Европе.

Ранее поклонники делали ставку на певца Александра Панайотова, считая, что именно его отправят на Евровидение. Но участие Little Big стало большой неожиданностью, в том числе для Панайотова.

По словам музыканта Прохора Шаляпина, артист сейчас переживает трудные времена. Он был морально готов к поездке, но в последний момент все сорвалось. Шаляпин раскритиковал Little Big, назвав группу «сезонным проектом».

Шоумен Иван Ургант прокомментировал участие в Евровидении петербургской команды. Он считает, что пора прекращать «паровозик Билан-Лазарев-Билан». На сцене должны появляться новые лица. Ургант пошутил на тему татуировок солиста Little Big, назвав его «достойным кандидатом».