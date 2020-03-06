Первый заразившийся коронавирусом в Москве выздоровел и скоро отправится домой

Москва, 6 марта. Первый, заразившийся коронавирусной инфекцией в Москве выздоровел и скоро будет выписан из больницы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем», — сказала Ракова агентству РИА Новости.

Ранее в оперативном штабе РФ, отслеживающем ситуацию с коронавирусом в России, сообщили, что на всего на территории нашей страны зафиксированы десять случаев коронавирусной инфекции, в том числе семь — у граждан России, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.

5 марта власти Москвы ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса. Всех граждан, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, по прибытии домой просят находиться в режиме домашней изоляции. При появлении симптомов ОРВИ следует вызвать врачей на дом.