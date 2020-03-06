«Фотоикона» Зеленского на СТО в Одессе рассмешила украинцев в соцсетях

Киев, 6 марта. Накрытая рушником фотография президента Украины Владимира Зеленского на одной из станций техобслуживания в Одессе рассмешила украинских пользователей Facebook.

Снимок опубликовал на своей странице Житель Одессы Дмитрий Кузаконь. По его словам, он спросил у персонала, почему они накрыли фото Зеленского вышитым полотенцем: «Это троллинг?». Но в ответ сотрудники станции заявили, что это их «виденье», и они верят, что шестой лидер страны отличается от всех своих предшественников.

Тогда Кузаконь уточнил, есть ли какие-то решения Зеленского, которые их не устраивают, довольны ли они избранным курсом. Оказалось, что недовольство вызывает то, что глава МВД страны Арсен Аваков до сих пор занимает эту должность, а не находится за решеткой.

«То есть люди понимают, что происходит, и не хотят больше видеть в управлении страной старый, коррумпированный политический хлам в лице Авакова, Порошенко, Тимошенко, Кучмы, Медведчука, Бойко, и других, которые подчиняются бездушным олигархам в лицах Ахметова, Коломойского и Пинчука. Не будет изменений — будет беда», — добавил Кузаконь.

В комментариях пользователи со смехом поинтересовались, молятся ли сотрудники СТО на этот снимок.

«Ура, наш святой бубачка!», Рушничок так в красном углу вокруг икон вешают, он что — бог? Молятся на него?», «Почему перед иконой никто не молится?» — написали участники обсуждения.

Амин Назурян заявил, что лично знает работников СТО и обвинил Кузаконя в искажении информации.

«Это настоящая ОДЕССА ШУТИТ!!! А тот, кто выложил это фото, все перекрутил на свой лад. ЛЮДИ. Перестаньте вестись на брехню!!!» — написал он.