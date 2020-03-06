Второй случай коронавируса подтвержден в Камеруне

Яунде, 6 марта. Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Камеруне. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Напомним, о первом случае заражения COVID-19 сообщил Минздрав республики. По данным ведомства, инфицированным оказался 58-летний гражданин Франции. Мужчина прибыл в столицу Камеруна 5 марта. Его поместили его на карантин в изолятор Центрального госпиталя Яунде.

Медики устанавливают людей, с которыми контактировал заболевший, после этого у них возьмут анализы для исключения вероятности распространения вируса в стране.