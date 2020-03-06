Соловьев поблагодарил избитого плеткой Светлакова за отказ назвать его мразью

Москва, 6 марта. Телеведущий Владимир Соловьев в своем Instagram поблагодарил юмориста Сергея Светлакова за то, что тот отказался назвать его мразью в конкурсе на YouTube-шоу Comment Out.

По условиям передачи, два участника проекта поочередно тянут карточку с именем знаменитости, а затем выбирают один из двух вариантов: написать критический комментарий под Instagram-постом известной личности или согласиться на наказание.

На своей странице в социальной сети Соловьев опубликовал фрагмент выпуска, на котором Светлаков вытащил со стола карточку с его именем. Чтобы заработать больше баллов, экс-участник «Уральских пельменей» должен был написать ведущему колкий комментарий, однако предпочел этого не делать.

«Сергей, спасибо», — написал Соловьев под постом.

Ведущий также предложил посмотреть, на какое испытание пришлось пойти участнику, чтобы не писать про него гадости. В качестве наказания юмористу досталось избиение плеткой, при этом его одновременно кормили печеньем.

Выпуск Comment Out со Светлаковым вышел на YouTube 5 марта. Вместе с ним участие в шоу приняла певица Вера Брежнева. Обе звезды старались не идти на провокационные задания и соглашались на своеобразные штрафы.

Отказ Светлакова прокомментировать публикацию Соловьева поддержали многие пользователи.

«Светлаков — порядочный человек и не будет писать гадости просто ради хайпа!!!»; «Серега молодец»; «Светлаков человек»; «Молодчина, Светлаков! Респект и уважуха»; «Сергей Юрьевич — кремень», — написали они.