Эксперт рассказал россиянам, во что вкладывать деньги в 2020 году

Москва, 6 марта. Глава Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, как инвестировать в 2020 году.

По словам эксперта, самыми дорогими и прибыльными являются инвестиции в родий, палладий и золото. Эти металлы ежегодно демонстрируют рост на 30-60%.

По словам Зубца, в последние годы на 30% возросли биржевые контракты на мясо, также примерно на треть подорожало какао. Доходность мяса и какао даже выше банковской.

«Можно купить какао, наполнить им кладовку на даче и через некоторое время его продать и обогатиться», – предложил эксперт, его слова передает Радио Sputnik.

А вот инвестиции в предметы роскоши могут позволить только люди, которые в этом разбираются. Можно приобрести старинную мебель. Многие ходят по барахолкам, скупают «хлам», а после реставрации продают его очень дорого. Но нужны знания в этой области, резюмировал экономист.

Ранее директор по маркетингу компании CFS Management Анастасия Безуглая заявила, что во время финансовой и политической нестабильности во всем мире важно иметь запас.

Именно поэтому она предложила свободные средства вкладывать в бриллианты. Драгоценные камни не теряют в цене, с годами их стоимость только увеличивается.

Безуглая добавила, что спрос на бриллианты есть всегда. Такие инвестиции лучше любого валютного вклада.