Киселев назвал «мракобесием» ограничение вещания российских телеканалов на Украине

На Украине с 2014 по 2019 год ограничили вещание 74 российских телеканалов. Киевские власти вынуждены идти на такие меры, потому что российское телевидение более интересное, чем украинское, убежден телеведущий и гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

По словам бывшего заместителя председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяны Фещук, с 2014 года ведомство приостановило вещание 86 иностранных телеканалов, среди которых 74 имеют прямое российское происхождение.

«И это происходило в тот момент, когда украинское законодательство вообще практически не регулировало этот вопрос», — сообщила Фещук журналистам.

Кроме того, она подчеркнула, что в украинское законодательство о телевидении и радиовещании часто вносили поправки, которые позволяли ограничивать пропаганду и использовать в эфире украинский язык.

В свою очередь, журналист Дмитрий Киселев в интервью Федеральному агентству новостей признался, что такую политику Украины по отношению к российскому телевидению можно назвать «мракобесием».

«Насколько я знаю, нигде в мире не ограничивают вещание каких-либо каналов. Здесь Украина является уникальным государством, которая деградировала в смысле демократических ценностей и в гуманитарном плане. Как тут еще можно комментировать, когда добрая половина населения говорит по-русски. Реально русский распространен в большинстве украинских семей и тут же запрещают российские каналы», — заметил Киселев.

При этом телеведущий считает, что качество украинского телевидения и журналистики, в отличие от российских, «крайне низкое».

«Они вынуждены ограничивать, потому что российское телевидение интересное. Они прибегают к административному ресурсу в интересах агрессивного меньшинства, которое терроризует большинство», — отметил собеседник ФАН.

Россия не должна в качестве ответной меры ограничивать вещание украинских телеканалов, убежден Киселев.

«У нас свободная страна. У нас диапазон свободы слова выше, чем в любой стране мира. Он больше, чем на Украине и на Западе. Я не считаю, что мы вообще должны что-либо ограничивать. У нас вещают все желающие», — подытожил журналист.

Ранее стало известно, что власти Украины хотят отвлекать аудиторию Крыма и Донбасса от российского ТВ с помощью развлекательных передач. В Крыму и Донбассе запустили тестовое вещание канала «Дом», чтобы «вернуть политическую, культурную и общественную жизнь Украины в повестку дня» жителей этих регионов.