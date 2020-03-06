Трампу предложили выступать с табличкой «Я люблю ВКС РФ»

Российский военный эксперт Игорь Коротченко иронично отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он освободил Сирию от террористов запрещенной организации «Исламское государство»1.

Американский лидер заявил накануне, что когда он пришел к власти, ИГИЛ1 был повсюду — в Сирии, Ираке.

«Был полный бардак. Я освободил от халифата 100% территории. Мы его вышибли оттуда полностью. Да, мы не стоим на границах. Но мы держим там нефть. Этим занимаются наши солдаты. Мы держим нефтеносные территории рядом с Сирией и в самой Сирии. Поэтому единственные солдаты, которые есть у нас в Сирии, охраняют нефть. Мы оставляем богатства себе. Это нормально», — сказал Трамп.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал эти слова президента США «удивительным по наглости и откровенному, прямолинейному хамству заявлением».

«Фактически господин Трамп сегодня приписал все успехи Вооруженных сил России, российских ВКС самому себе. Я поздравляю господина Трампа с тем, что он так хорошо пиарится. Другое дело, что если он так пиарится, то пусть поднимает табличку: «Мы любим российские ВКС»», — предложил Коротченко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Военный эксперт прокомментировал и негативную реакцию западной прессы на переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Разумный и устраивающий всех компромисс был достигнут. Но это произошло благодаря тем победам армии [президента Сирии Башара] Асада при поддержке российских ВКС в Идлибе. Если бы их не было, Эрдоган говорил бы с позиции победителя. А он говорил с позиции реалиста. Он признал, что никакого движения сирийской армии назад не будет, линия разграничения останется там, где она сегодня проходит, это фактически зафиксировано. Это и наша большая победа, и здравомыслящий подход президента Эрдогана, для которого, очевидно, контакты с Россией, российские деньги, которые идут в турецкую экономику, наши будущие проекты и выгоды экономического сотрудничества перевесили желание махать шашкой. Это победа здравого смысла», — считает Коротченко.

«Лай американских СМИ» о том, что «Эрдоган преклонил колени перед Путиным» и «полизал российскому президенту ботинки», Коротченко назвал «бессильной злобой».

«Пусть теперь Washington Post и другие издания потявкивают по поводу того, что Эрдоган якобы вылизал ботинки Путина. На самом деле это провал американской дипломатии, которая пыталась столкнуть лбами в войне и половить рыбку в мутной воде в ходе конфликта России и Турции. Этого не произошло, а следовательно — выиграли все мы», — заключил главред журнала «Национальная оборона».

1 Организация запрещена на территории РФ.