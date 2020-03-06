Кэти Перри и Орландо Блум не смогут пожениться летом из-за коронавируса

Москва, 6 марта. Американская поп-звезда Кэти Перри и британский актер Орландо Блум отложили церемонию бракосочетания из-за эпидемии коронавируса.

По данным источника газеты New York Daily News, звездная свадьба должна была состояться в июне 2020 года в Японии. На церемонию бракосочетания были приглашены более 150 гостей. Однако свадьбу пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса, которая также затронула и Японию.

«На свадьбу должно было прийти 150 гостей. Кэти очень хотела пройти к алтарю беременной. Они были в восторге, что все складывается, но пока свадьбу пришлось отменить из-за коронавируса», — сообщил источник.

Стоит отметить, что Перри и Блум познакомились в январе 2016 года на церемонии вручения премии «Золотой глобус». В начале 2019 года певица сообщила о помолвке с киноактером, передает «Газета.Ru».

В конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия пневмонии. Медики установили, что причиной ее возникновения стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 90 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более трех тысяч человек. Случаи заражения новым китайского вируса зафиксированы в большинстве стран мира.