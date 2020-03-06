Эрдоган заявил, что Турция сохранит свои наблюдательные посты в Идлибе

Анкара, 6 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие наблюдательные пункты в сирийской провинции Идлиб сохранят свой статус по договоренностям с Россией.

«Вы знаете, что в Идлибе у нас есть 12 наблюдательных пунктов. Конечно, эти точки очень важны для нас. Все они будут сохранены. На данный момент изменений нет», — заявил он после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он добавил, что больше не настаивает на своем призыве к лидеру РФ оставить Турцию один на один с Сирией.

Переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе прошли в Москве 5 марта. Они продолжались шесть часов. По итогам встречи был принят совместный документ, согласно которому с полуночи 6 марта в Идлибе начал действовать режим прекращения огня. Стороны договорились о совместном патрулировании трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков. Оно начнется с 15 марта. Еще одним пунктом соглашения является создание коридора коридора безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4.

Обстановка в Идлибе накалилась после того, как 27 февраля террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», связанной с запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой»1, начали наступление на позиции Сирийской арабской армии. Правительственные войска САР открыли ответный огонь по террористам, среди которых в этот момент находились турецкие военные, которых, как позже заявили в Минобороны РФ, там не должно было быть. В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, более 30 человек пострадали.

Российская сторона предприняла меры для полного прекращения огня со стороны САА, как только были получены данные о жертвах среди турецких солдат. Военные РФ обеспечили безопасную эвакуацию погибших и раненых военнослужащих ВС Турции на территорию их страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.