Матвиенко рассказала, как уберечься от коронавируса

Москва, 6 марта. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, какие меры профилактики соблюдает, чтобы уберечься от коронавируса.

Во время визита в Белоруссию председатель Совфеда сообщила, что в целях защиты от инфекции строго следует рекомендациям Роспотребнадзора.

«Как я уберегаюсь? Я строго выполняю рекомендации Роспотребнадзора: я мою руки, я ни с кем не целуюсь, стараюсь не здороваться за руку», — приводит ее слова газета «Известия».

Матвиенко добавила, что если соблюдать эти простые правила, то вируса можно не бояться.

Она также отметила, что нельзя «избыточно нагнетать ситуацию» с заболеванием и распространять разные слухи.

При этом сенатор пожала руку и обнялась с белорусским лидером Александром Лукашенко во время встречи в Минске, где глава государства наградил ее орденом Франциска Скорины. Противоречие в словах и действиях спикера заметили журналисты, которые присутствовали на награждении.

«Ну, кроме Лукашенко», — написали они.

Председатель Совфеда назвала награду дорогой и отметила, что вручение такого ордена ко многому обязывает, передает «АиФ». Она также поблагодарила Лукашенко за приглашение посетить республику, добавив, что всегда приезжает в Белоруссию с теплыми чувствами.

Валентина Матвиенко находится в Минске с официальным визитом. В программе поездки запланированы встречи не только с руководством республики, но и белорусскими парламентариями.