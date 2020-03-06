Лоза раскритиковал журналистов и призвал молиться за Анастасию Заворотнюк

Москва, 6 марта. Российский певец и композитор Юрий Лоза призвал представителей СМИ прекратить распространение слухов о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.

Артист отметил, что излишний информационный шум вокруг Заворотнюк оказывает негативное влияние на близких актрисы, а также может помешать ее лечению.

«Вся эта шумиха — беда для самой Насти. Потому что идет тихая, серьезная борьба с болезнью. Ей это совершенно не нужно, кто-то пиарится на этом постоянно», — подчеркнул Лоза.

Он также выразил уверенность, что обсуждение этой темы является неэтичным. Певец выразил уверенность, что представители СМИ должны прекратить распространение слухов о Заворотнюк и начачть за нее молиться.

«СМИ нужно остановиться и молиться, поддерживать как угодно, но ни в коем случае не пытаться сделать из этого новость какую-то, тем более фейковую, тем более подхватывать всякие слухи», — подчеркнул Лоза.

Певец считает правильными действия родственников актрисы, которые не обсуждают состояние здоровья Заворотнюк с журналистами, отметив, что это может помешать лечению актрисы, передает iReactor.

Напомним, в августе 2019 года в СМИ появилась информация о наличии тяжелого заболевания у Анастасии Заворотнюк. По данным СМИ, у актрисы была диагностирована опухоль мозга на последней стадии. Позднее стало известно, что актрису госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из московских клиник, где медики ввели Заворотнюк в состояние искусственной комы, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако на странице Заворотнюк в Instagram был опубликован пост, в котором опровергалась данная информация. В декабре 2019 года СМИ сообщили, что Анастасию Заворотнюк «парализовало навсегда». При этом родственники актрисы отказались комментировать данную информацию.