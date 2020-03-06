Националист Хмара назвал нового премьера Шмыгаля «главой антиукраинской шайки»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недостоин возглавлять правительство страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил старейший украинский националист, диссидент, один из основателей Украинской республиканской партии Степан Хмара. Так он прокомментировал заявление главы украинского кабинета министров о возможности возобновления поставок воды в Крым.

«Понятно, что это не украинец — это малоросс. Он будет делать то, что ему скажут, для денег — это главная ценность», — уверен Хмара.

Шмыгалю нельзя доверить управление такой страной, как Украина, продолжает основатель Украинской республиканской партии.

«Такого человека на порог нельзя пускать во власть. А тем более — в премьер-министры. Глава правительства — это серьезный политический пост, тем более — когда Украина находится в такой сложной ситуации: с одной стороны — война, с другой — Украина находится на грани дефолта», — рассуждает украинский националист.

Шмыгаль лишь копирует поведение украинского президента Владимира Зеленского, полагает Хмара.

«В первую очередь, важно учитывать, что у нас сейчас президент, для которого страна не является ценностью. Для него украинское — ничего не значит. Он не имеет связи с украинской культурой, украинской идентичностью», — подчеркивает Хмара.

Текущая украинская власть нацелена лишь на собственное обогащение, замечает собеседник ФАН.

«Для них главное — быть при корыте. На своих дешевых трюках Зеленский стал миллионером. Думает выйти из власти миллиардером. Есть угроза того, что Зеленский попросту распродаст украинскую землю. И премьер у него такой же…» — убежден Хмара.

Все дело в том, что украинцы совершили ошибку в ходе президентских и парламентских выборов, полагает националист.

«Люди ошиблись на парламентских выборах. Думать нужно…Креативных людей-патриотов на Украине не так уж много. Их в каждом обществе мало. Я имею в виду действительно патриотов, а не тех, кто спекулирует на патриотизме. Украинских патриотов при власти нет. И люди голосуют ни за кого и ни за что», — констатировал Хмара.

Дело в том, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко был «ничем не лучше нынешнего, просто он был хитрый», убежден собеседник ФАН.

«Но существенной разницы между ними нет. В конце концов, его бездеятельность и привела к власти Зеленского и его антиукраинскую шайку. Зеленский разворачивает Украину в сторону России и думает, как бы сдать страну. Думаю, обо всем уже договорились.Но как это сделать плавно, чтобы не разбудить общество? Они боятся только этого — пробуждения общества. Больше их ничего не волнует», — с горечью констатировал Хмара.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи водоснабжения на территорию полуострова Крым. Впоследствии он отказался от этих слов, пояснив что сейчас подача воды на полуостров невозможна.