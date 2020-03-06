Сирия, 6 марта. Два курдских боевика застрелены неизвестным снайпером в Дейр-эз-Зоре. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» нарушили режим прекращения огня в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: двух бойцов потеряли при взрыве в Ракке на пути следования автомобиля военнослужащих, еще одного военнослужащего в Хасаке.

ВС Турции и союзные силы: совместно с ВС РФ провели патрулирование в Идлибе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в вылазке на востоке Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: с помощью беспилотника с самодельными бомбами атаковали позиции САА в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): потеряли двух боевиков при взрыве в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

В результате обстрела КПП «Демократических сил Сирии» (SDF) у города Шхиль погибло два боевика. Как сообщает источник в сети Twitter (Sada_AlSharqieh), обстрел велся из снайперской винтовки. Прибывшая на место предполагаемой позиции снайперов группа курдских боевиков не обнаружила оружия или подозрительных лиц – нападающие успели скрыться. Отметим, что вчера неизвестные также совершили вылазку в город и из автоматов расстреляли мирного жителя, которому удалось выжить. В настоящее время он находится под наблюдением медиков в городе Хамам. Сутки назад нападение неизвестных было также совершено на члена городского совета в Хамаме, где боевики совершили налет на дом мужчины, ранив его, после чего нашли уже в больнице и застрелили прямо в палате. В SDF подозревают, что все три нападения организованы террористами «Исламского государства».

Провинция Идлиб

В районе трассы М5 беспилотник «Хайят Тахрир аш-Шам» сбросил две самодельные бомбы на место дислокации сирийских военнослужащих, среди которых также находилась группа корреспондентов агентства Anna News. Как сообщает агентство, журналисты не пострадали. У одного из военкоров была пробита каска. Как сообщает источник, беспилотник сбросил две кустарные бомбы после чего скрылся. Нападение на журналистов можно расценивать как отказ террористов от соблюдения режима прекращения огня.

Военный источник РИА Новости сообщил, что российские и турецкие военные провели первой патрулирование на трассе М4 в рамках заключенного 5 марта Москвой и Анкарой соглашения, к которому в ходе переговоров пришли лидеры двух стран, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее сообщалось, что РФ и Турция должны были начать совместное патрулирование в Идлибской зоне деэскалации вдоль трассы М4 только 15 марта, после создания шестикилометрового коридора безопасности к северу и югу от магистрали.

Провинция Ракка

В юго-западной части провинции автомобиль с военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) наехал на бомбу в районе деревни Ресафа. Как сообщает агентство Alk Habour, двое военнослужащих, которые находились в салоне машины в этот момент погибли на месте. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за подрыв машины сирийских военнослужащих.

Новостной портал Euphrates Post сообщил, что в городе Ат-Табка неизвестные совершили вылазку и застрелили на улице сотрудника курдской самоназванной милиции «Асайиш», после чего скрылись с места преступления.

Провинция Хасака

У поселка Тель-Тамр на севере-востоке провинции один из военнослужащих САА подорвался на противопехотной мине. Как передает Alk Habour, мужчине не удалось выжить. Ответственность за установку снаряда возлагают на курдских боевиков. До октября 2019 года поселок находился в их оккупации, пока отряды SDF не покинули его во время операции турецкой армии «Источник мира». Перед отступлением боевики намерено устанавливали в окрестностях и жилых кварталах мины-ловушки.

1 Организация запрещена на территории РФ.