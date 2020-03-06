Знакомый погибшей украинской шахматистки рассказал, как помогал ей в Москве

Москва, 6 марта. Жилье в Москве украинским шахматистам организовал знакомый мамы Александры Вернигоры. Мужчина добавил, что иногда помогал молодым людям.

Девушка обращалась к знакомому матери, чтобы тот ей подсказал, куда сходить в российской столице.

«Я, если что-то происходило, помогал по хозяйству. Так, я живу своей жизнью и Александру знал постольку-поскольку», — поделился собеседник, его слова передает телеканал «360».

По его словам, Вернигора очень многим интересовалась, но город для нее был чужой. Знакомый добавил, что Станислава Богдановича видел только один раз. Он приехал в Москву на соревнования и занял третье место.

Вечером 5 марта на западе Москвы нашли погибших шахматистов. По данным СМИ, у них на головах были пакеты. Не исключается, что молодые люди могли отравиться «веселящим газом».

Российские и украинские шахматисты признавали талант Станислава Богдановича. Для некоторых он был «вундеркиндом», для других — парнем с «закидонами».

Известный гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что скоропостижная смерть 27-летнего шахматиста вызывает грусть.

Богданович родом из Одессы, он принимал участие в матче против сборной Украины. Гроссмейстер играл за Россию, после чего скандальный украинский сат «Миротворец» внес шахматиста в свою базу.