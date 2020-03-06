ЛНА обезвредила группу террористов из Чада, сражавшихся на стороне ПНС в районе Аль-Хира

Аль-Азизия, 6 марта. Ливийская национальная армия (ЛНА) заявила о захвате группы наемников из Чада, которые сражались на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщается на аккаунте 134 пехотного батальона в Facebook.

Отмечается, что несколько террористов были взяты в плен на направлении Аль-Хира. Сейчас джихадисты находятся под стражей. Обезвреживание чадской группы наемников-боевиков является еще одним наглядным примером сотрудничества руководства ПНС с различными террористическими группировками Африки и Ближнего Востока.

В настоящее время в окрестностях Триполи фиксируется напряженная обстановка — силы ПНС при мощной военной поддержке Турции обстреливают позиции ЛНА практически на всех направлениях. Анкара, вопреки своим обещаниям, продолжает обеспечивать боевиков ПНС оружием, боеприпасами и техникой. Очередная крупная партия турецкого оборудования была доставлена утром 6 марта. В руки радикалов попали современные радары и беспилотники.