МВД Афганистана сообщило о 27 жертвах атаки на церемонию в Кабуле

Кабул, 6 марта. Жертвами атаки на участников памятной церемонии по случаю годовщины со дня смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле стали 27 человек, еще 29 человек были ранены. Об этом заявил представитель МВД Афганистана Насрат Рахими.

Одним из участников мероприятия был премьер-министр страны Абдулла Абдулла. По данным телеканала Tolo News, число погибших растет и составляет уже 29 человек. СМИ сообщают также о 61 пострадавшем. Состояние многих из них врачи оценивают как критическое.

Однако по официальной информации МВД страны, на данный момент число раненых составляет 29 человек, погибших — 27.

Нападение было совершено двумя боевиками. Они открыли стрельбу по людям. Злоумышленников ликвидировали. Премьер Афганистана не пострадал.

Как уточняет телеканал RT, в минувшем году на церемонию также было совершено нападение. Тогда на ней присутствовал Абдул Латиф Педрам, баллотировавшийся на пост президента Афганистана.