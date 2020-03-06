Шесть новых случаев коронавируса зафиксировали в России. События дня. ФАН-ТВ

Кровавый теракт в Афганистане. Минимум 27 человек погибли в результате стрельбы в Кабуле. По информации местных СМИ, неизвестные напали на людей во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов. Одним из гостей мероприятия был премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла. Он не пострадал. 29 человек получили ранения. Они сейчас находятся в больницах. Как сообщили в МВД Афганистана, силовики ликвидировали одного из боевиков. Сейчас в стране в ходе спецоперации ищут других нападавших. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за случившееся. Еще один теракт произошел сегодня у посольства США в Тунисе. Два смертника напали на патруль органов безопасности и подорвали себя. Ранения получили шесть человек. Правительство страны созвало экстренное заседание.

Коронавирус в России. Стало известно еще о шести новых случаях заражения. Пять зарегистрированы в Москве, один в Нижнем Новгороде. Как сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, болезнь в страну привезли из Италии. Зараженные сейчас находятся в инфекционных боксах, за их здоровьем наблюдают медики. Заболевание протекает в легкой форме, но один пациент в московской больнице находится в состоянии средней тяжести. Сейчас общее число зараженных в России — 10. На фоне других государств ситуация в нашей стране выглядит не такой устрашающей. Всего в мире число инфицированных перевалило уже за 100 тысяч. Власти всех государств делают все возможное, чтобы не допустить распространения коронавируса. Закрываются границы, ограничивается авиасообщение. Туристам приходится менять планы на отдых. Коронавирус также вносит коррективы и в события всероссийского масштаба. Так в Красноярске перенесли экономический форум. В Северной столице отменили Петербургский международный экономический форум. Под угрозой и проведение Евровидения в Нидерландах. Местные СМИ отмечают, что из-за коронавируса может смениться формат музыкального конкурса. Возможно, он пройдет без зрителей.

Русский — госязык ДНР

Русский язык — единственный государственный в Донецкой Народной Республике. Такое решение принял Народный Совет ДНР. Соответствующий законопроект депутаты поддержали в двух чтениях. И теперь дело остается за подписью главы республики. Но с этим проблемы вряд ли возникнут. Еще в начале декабря прошлого года Денис Пушилин сам предложил внести такое изменение в Конституцию. Ранее в ДНР было два официальных языка: русский и украинский. Но как отмечал глава республики, необходимо оставить один. Это также связано с интеграционным процессом ДНР с Россией.

«Необходимость принятия поправки в Основной закон страны назрела давно, поскольку применение украинского языка как государственного не нашло своей практической реализации. Также для большинства жителей Донецкой Народной Республики русский язык является родным — большая часть Донбасса на нем не просто говорит, но и думает», — отметил Денис Пушилин.

К слову, в ДНР не раз говорили, что объединились бы с Россией. Все из-за того, что уже долгие годы в республике неспокойно. После государственного переворота на Украине ДНР и ЛНР не согласились подчиняться новой киевской власти. В ответ силовики начали вести огонь. Тысячи погибших и пострадавших… Увы, звуки войны звучат в Донбассе и сегодня.