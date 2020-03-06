В Колтушах введен режим ЧС из-за незаконной свалки. ФАН-ТВ

Самая крупная незаконная свалка Санкт-Петербурга находится на улице Колхозная в деревне Старая Колтушского поселения. Она занимает около двух гектар, ее объем — более 40 тысяч кубических метров. Действует свалка нелегально, вредя окружающей среде, жизни и здоровью граждан. По предварительным оценкам, нанесенный ущерб почве и грунтовым водам уже превышает 80 миллионов рублей. При этом собственник земли, где ранее должен был появиться бизнес-центр, а не полигон, категорически препятствует проникновению на территорию и ликвидации возгорания. Более того, представители владельца надела угрожали чиновникам и пожарным инспекторам физической расправой.

Впервые о горящих отходах жители Колтушей заговорили в 2014 году. Тогда на территории почти 8 га начала образовываться свалка отходов, которая, к тому же, периодически горела. Местные жители постоянно жаловались на удушливый запах от полыхающего мусора. В Колтуши везут строительные отходы, упаковки от товаров бытовой химии, которые потом сжигаются, заволакивая огромную территорию едким дымом. Высота мусорных куч достигает шести метров. Свалка уже десятки раз проверялась различными контролирующими органами, которые каждый раз констатируют ее незаконность. Экоактивисты несколько лет пытаются противостоять многочисленным нарушениям. Однако суды встают на сторону владельца частной территории, где скапливаются отходы.

6 марта с 16:00, в Колтушском сельском поселении постановлением главы Ленобласти Александра Дрозденко введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято в ходе рабочего совещания.

«В Колтушах зафиксированы незаконные полигоны складирования отходов. По некоторым участкам высота складирования отходов достигает шести метров. На Колхозной улице Колтушей работают мобильные лаборатории всех подведомственных учреждений и федеральных структур, будут браться пробы воздуха, почвы и воды. Ущерб составляет 80,5 млн рублей. Возможно, он возрастет после того, как появятся первые результаты работы выездной комиссии. Работают при поддержке силовиков, потому что сотрудникам эконадзора и прочих ведомств собственники участков агрессивно препятствуют работе — угрожают физической расправой. Свалку планируют ликвидировать через полтора месяца. Для этого будут задействованы 600 крупнотоннажных тонаров для вывоза строительного мусора», — сообщили в пресс-службе губернатора Ленобласти.

По имеющейся информации, в отношении собственника должны будут возбудить уголовное дело. Отметим, что режим ЧС на территории Колтушского поселения продлится до полной ликвидации свалки. Примерная дата окончания работ — конец апреля 2020 года. Контроль за ликвидацией последствий ЧС возложен на вице-губернатора Ленобласти по безопасности Михаила Ильина.