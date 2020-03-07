Оксана Пушкина и Белла Рапопорт высказались о борьбе за права женщин

Тема Международного женского дня 2020 года, утвержденная ООН, — «Я — поколение равенства: реализация прав женщин». В истории этого праздника, а также том, как менялось отношение к 8 Марта, разбиралось Федеральное агентство новостей. Феминистка Белла Рапопорт и депутат Госдумы Оксана Пушкина в интервью редакции высказались о современном положении женщины в России и мире, борьбе за права женщин и преградах на этом пути.

8 Марта: от «марша пустых кастрюль» до официального выходного

Вообще история борьбы женщин за равные с мужчинами права своими корнями уходит в древность. Здесь стоит вспомнить хотя бы Лисистрату — главную героиню одноименной пьесы древнегреческого комедиографа Аристофана, которая ради прекращения войны организовала «сексуальную забастовку». По сюжету, она убедила женщин со всей Греции не спать с мужчинами и не касаться их, пока те не помирятся, и укрыться в Акрополе. Ультиматум, поставленный гречанками, в итоге убедил мужчин сесть за стол переговоров.

История Международного женского дня — как и замысел Лисистраты — тоже начинается с протеста. Правда, уже в XIX веке. Некоторые связывают выбор даты Международного женского дня — 8 марта — с «маршем пустых кастрюль». В этот день в 1857 году работницы текстильной промышленности и фабрик по пошиву одежды Нью-Йорка, недовольные низкими зарплатами и плохими условиями труда, прошли маршем по улицам Манхэттена. Основные требования: повышение оплаты труда, улучшение трудовых условий и равные с мужчинами права. В 1909 году 28 февраля национальный женский день впервые отметили в США по инициативе Социалистической партии.

Сама идея учреждения Международного женского дня принадлежит Кларе Цеткин — активистке рабочего движения в Германии. Она предложила установить ежегодный день международного протеста пролетариата против политического бесправия работниц во время своего выступления в Копенгагене на Международной конференции работающих женщин. В марте следующего года в Австро-Венгрии, Германии, Дании и Швейцарии состоялись митинги под эгидой борьбы женщин за равные с мужчинами экономические и политические права. Причем на акции вышли как женщины, так и мужчины.

Если говорить об участии России в этом международном движении, то впервые женский день был проведен в Петербурге 2 марта (17 февраля по старому стилю) 1913 года. Его отметили научными чтениями, тема которых была посвящена праву голоса для женщин, государственному обеспечению материнства и дороговизне жизни.

Укрепление Международного женского дня на статичной дате — 8 марта — состоялось в 1914 году. Тогда на митинги вышли женщины Германии, Дании, Нидерландов, Швейцарии, России, США и других стран.

Нерабочим днем в Советском Союзе 8 марта стало после того, как вышел указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года. При этом СССР на протяжении долгого времени был одной из немногих стран, где Международный женский день являлся государственным праздником.

Международный женский день сегодня

Организация объединенных наций объявила темой Международного женского дня в 2020 году фразу «Я — поколение равенства: реализация прав женщин». В ООН отметили, что реальные перемены для большинства женщин и девочек в мире происходят слишком медленно – и этот факт ни у кого не вызывает сомнения.

«Сегодня ни одна страна не может заявить о достижении гендерного равенства. В законодательствах ряда стран, а также в самой культуре и традициях заложено множество преград, с которыми сталкиваются женщины и девочки. Женщин по-прежнему недооценивают, они работают больше мужчин, зарабатывают меньше, и их выбор ограничен. Женщины и девочки подвергаются самым различным формам насилия. Кроме того, существует значительная угроза потери прав, которые были с трудом завоеваны женщинами», — говорится в сообщении на сайте ООН.

Федеральное агентство новостей спросило у журналистки и феминистки Беллы Рапопорт, а также зампредседателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, согласны ли они с мнением ООН. И, вообще: гендерное равенство — есть ли оно?

Белла Рапопорт: 8 Марта превращено в воспевание женской слабости

— ООН объявила темой международного женского дня в этом году «Я — поколение равенства: реализация прав женщин». В международной организации полагают, что добиться гендерного равенства до сих пор не удалось. Согласны ли вы с этим?

— Да, согласна. Потому что в культуре настолько глубоко укоренено неравенство, что чтобы его искоренить, потребуется очень много усилий и времени. Потому что речь не только о том, что в правительстве меньше женщин [чем мужчин], грубо говоря, что неравные зарплаты — это такие очевидные вещи. Или количество матерей-одиночек, или домашнее насилие, которое есть и в Швеции. Это в том числе культура: то, как женщина представлена в кино и рекламе, то, как женщину воспитывают, то, что женщины в большинстве случаях задействованы на каких-то обслуживающих, «украшающих» работах, то, сколько женщин-писательниц или женщин-ученых. На престижных и статусных должностях женщин гораздо меньше. Не потому, что женщины не способны, а потому что культура направлена на то, чтобы женщин с помощью всяческих инструментов до этого не допускать. Сейчас, конечно, стало лучше, чем 50 лет назад, но тем не менее на устранение этого неравенства потребуется еще очень много времени и сил.

— Изменился ли, по вашему мнению, смысл борьбы за права женщин и феминизма? Есть ли перегибы в современном феминизме?

— С суфражистских времен, с тех пор, как было учреждено 8 Марта, феминизм, конечно, претерпел изменения так же, как изменения претерпела вообще вся культура. Конечно, когда феминизм начинался — это был суфражизм еще — самой важной повесткой были голосование и участие женщин в политической жизни. Потом была, но не везде, вторая волна феминизма. Сейчас феминизм выглядит иначе, и борется в том числе за то, о чем я говорила: за культурные изменения. Как только какие-то права переходят в категорию здравого смысла и уже никто не сомневается в том, что этими правами люди должны обладать, возникают новые вопросы, и это совершенно нормально. Если говорить о перегибах — я не знаю, что такое перегибы. Феминистки, вроде, пока никого не убили, как бы они там ни боролись. Есть разные феминистки: мне кто-то может не нравиться, какие-то методы могут мне не нравиться, но я не готова говорить о перегибах. Именно потому, что я считаю перегибом пока что вот это глубокое укорененное во всех культурных сферах неравенство.

— Как вы относитесь к Международному женскому дню?

— Я очень хорошо отношусь к 8 Марта. Я не очень хорошо отношусь к тому, как оно в большинстве случаев выглядит в России: вот это украшение коллектива, цветы, «оставайтесь такими же прекрасными и любящими». Потому что я считаю, что это праздник борьбы женщин за свои права, это социалистический праздник. И то, что 8 Марта превращено в воспевание женской слабости, женского обслуживающего какого-то статуса, — мне не нравится. Хочется, чтобы все вспомнили о том, как оно начиналось. И, в принципе, люди стали вспоминать: феминистов стало больше.

Оксана Пушкина: Только образованное общество победит мракобесие и гендерное неравенство

— В ООН полагают, что добиться гендерного равенства до сих пор не удалось. Согласны ли вы с этим?

— 27 лет тому назад был принят основной закон страны — конституция, которая гарантировала равенство всех вне зависимости от пола, расы, национальности. Но право на бумаге и право в жизни оказались двумя совершенно разными категориями. Де-юре закрепленное гендерное равенство в Трудовом кодексе и в Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы стало очередным декларируемым, но не реализованным правом женщин де-факто. <…> Отдельная проблема, которую необходимо решить, это проявления открытой дискриминации, создающие и поддерживающие недоброжелательную атмосферу. Это, в первую очередь, публичные высказывания, унижающие честь и достоинство женщин, которые у нас позволяют себе официальные лица. Это сексуальное домогательство на рабочем месте с использованием служебного положения и так далее. Патриархат царит на работе и в государственной власти. Женщины более образованны, но продвижение по карьерной лестнице затруднено («штраф за материнство», сексуальные домогательства). Женщины, как правило, занимают обслуживающие должности и редко участвуют в реальном управлении компаниями. Например, доля женщин в советах директоров российских компаний составляет лишь 7%. В органах государственной власти ситуация не сильно лучше. В Госдуме женщин лишь 16%, Совете Федерации — 18%, кабинете министров — 14%. Сложно одной выступать против мнения всего депутатского корпуса, в том числе коллег по фракции, но я нисколько не жалею, что занимаю жесткую позицию. С этой чудовищной проблемой ежедневно сталкиваются тысячи работающих женщин, но мы даже не ведем такую статистику, потому что понятие сексуального домогательства в России не существует.

— Сталкиваетесь ли вы с непониманием со стороны женщин, отстаивая свою позицию?

— Я отдаю себе отчет в том, что вопросы, которые я поднимаю, не всем российским женщинам кажутся актуальными и злободневными. Я часто сталкиваюсь с непониманием со стороны представительниц власти, выросших в патриархальной административной системе. Консервативная часть нашего общества не приемлет понятие «гендер», его нет и в российском законодательстве. Отчет Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон» за 2018 год содержит рейтинг стран мира по уровню гендерного равенства. Оценки в нем выставлены по следующим критериям: свобода передвижения, трудоустройство, оплата труда, семейное законодательство, условия декретного отпуска, ведение бизнеса, управление активами и пенсионное обеспечение. В этом рейтинге Россия набрала 73,1 балл, оказавшись между Казахстаном и Узбекистаном. И если в 2018 году наша страна была на 73 месте, то 2019 году уже на 81-м! Но то, что, может быть, непонятно властным дамам, предельно ясно молодому поколению россиянок — девушкам, которые более информированы, сознательны и на себе чувствуют несправедливость, царящую в нашем обществе. Я буду работать ради них. Выросло новое поколение российских девушек, которые требуют к себе уважения, которые хотят работать, быть независимыми и равными мужчинам в правах и возможностях. Но ни о чем подобном не может идти речи, пока у нас зашкаливает уровень домашнего насилия, жертвами которого в подавляющем большинстве случаев становятся именно женщины. Ситуацию усугубила и декриминализация побоев в отношении близких лиц, которая, как я не раз говорила, была большой политической ошибкой. Российское общество созрело для решения существующей проблемы. Уверена через 20 или 30 лет вопросы женского равноправия в России тоже будут поставлены на самом высоком политическом уровне. Я готова уже сегодня приложить все силы, чтобы новое поколение российских девочек жило в более безопасной, свободной и счастливой стране.

— Как вы относитесь к Международному женскому дню?

— Я вообще люблю праздники. В эти дни люди улыбаются. Редкое явление в наши дни. А ведь давно известно, что, когда человек улыбается, в его организме выделяются гормоны радости — благоприятная почва для творческих идей. Только образованное и креативное общество победит мракобесие и гендерное неравенство!