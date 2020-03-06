Парламент ДНР признал русский единственным государственным языком

Донецк, 6 марта. Парламент Донецкой Народной Республики признал русский единственным государственным языком. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Народный совет ДНР внес изменения в конституцию республики, определив русский язык как единственный, имеющий статус государственного.

«Необходимость принятия поправки в основной закон страны назрела давно, поскольку применение украинского языка как государственного не нашло своей практической реализации. Для большинства жителей ДНР русский язык является родным», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Кроме того, парламентарии ДНР внесли поправки в закон об образовании, согласно которым обучение в школах будет осуществляться на русском языке. Изменения вступят в силу после подписания закона главой республики и его публикации на сайте Народного совета ДНР.