Россия и Сирия спасли Европу от нашествия мигрантов из Турции

Без прекращения боевых действий на Ближнем Востоке, к чему всячески стремятся Россия и Сирия, решить угрожающую ЕС проблему мигрантов не представляется возможным. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей.

Великолепный инструмент

Война в Персидском заливе, вторжение США в Афганистан, Иракская война, «Арабская весна», гражданская война в Ираке и, наконец, война в Сирии спровоцировали массовый исход беженцев с охваченных боевыми действиями ближневосточных территорий в Европу. При этом одним из главных транзитных пунктов на пути мигрантов в ЕС оказалась Турция, чей лидер Реджеп Тайип Эрдоган приложил немало усилий, чтобы разжечь пожар войны, как минимум, в Сирии и Ираке.

Первоначально Эрдоган воспринимал хлынувший в Турцию поток беженцев как досадное недоразумение, от которого надо поскорее отделаться. Но когда число перебравшихся с сирийской территории человек перевалило за 800 тысяч (при этом большинство из них их являлось афганцами, мечтающими натурализоваться в ЕС), президент Турции вообразил, что судьба вложила ему в руки великолепный инструмент для шантажа Брюсселя.

Открытие было еще ценнее тем, что как раз в тот момент Эрдоган пытался добиться вступления Турции в Евросоюз. Не разыграть при этом карту «сирийских» беженцев, с точки зрения президента Турции, было бы откровенной глупостью...

Изобретенный Эрдоганом алгоритм шантажа ЕС был прост и прямолинеен. Или Брюссель выделяет Анкаре большие деньги на содержание беженцев и принимает Турцию в ЕС, или Эрдоган открывает для транзита беженцев западные границы и толпы мигрантов со всем своим скарбом несутся в Евросоюз, «на кого Аллах пошлет».

Особую пикантность этой затее придавал тот факт, что первой страной ЕС, в которую с турецкой территории попадали мигранты, оказывалась Греция, давным-давно живущая рядом с Турцией как кошка с собакой.

В ноябре 2015 года ЕС пообещал Турции 3 млрд евро, на которые та должна была обустроить на своей территории лагеря для беженцев. Также Брюссель обязал Анкару притормозить поток «сирийских» беженцев, текущий по суше и морю в Грецию, в обмен на это пообещав разблокировать процесс рассмотрения возможного членства Турции в дружной семье европейских народов, приостановленный по просьбе Франции в 2007 году.

«Денег! Надо больше денег!»

На февраль 2016 года ситуация с ЕС, Турцией и мигрантами выглядела так.

Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно пеняла президенту Турции на то, что он слишком потакает легальной и нелегальной миграции с Ближнего Востока в Европу. В ответ Эрдоган продолжал требовать принятия Турции в ЕС и выделения ранее обещанных трех миллиардов на беженцев. Но 16 января 2016 года Меркель окончательно похоронила мечты своего турецкого визави, жестко отозвавшись о перспективах полной интеграции Турции в Евросоюз: «Ей предстоит еще долгий путь!»

При этом дать Турции деньги Меркель в принципе была согласна… Но Эрдоган, в прошлом уличный торговец булочками и лимонадом, с годами торговой хватки не растерял и, лишившись надежд на членство в ЕС, мгновенно взвинтил размер «отступного» до 6 млрд. Одновременно Анкара запустила механизм массовой отправки нелегальных мигрантов на запад. То есть в Грецию.

Афины взвыли и толсто намекнули соседям по Евросоюзу, что не собираются в одиночку страдать от происков Эрдогана. Мол, готовьтесь принимать мигрантов к себе тоже!..

В результате последующей подковерной грызни с активным участием Германии и Франции лидеры стран Евросоюза одобрили проект соглашения с Анкарой о высылке нелегальных мигрантов из Греции в Турцию и предоставлении последней — вдобавок к ранее обещанным 3 млрд — еще такой же суммы в евро. Одновременно ЕС указал Турции на необходимость пресечения попыток мигрантов нелегально перебраться в Европу.

Турция сделала вид, что согласилась на это, и потребовала для своих граждан «безвиз». Брюссель пообещал подумать над этим… Эрдоган торжествовал, но недолго, потому что те самые дополнительные три миллиарда Евросоюз самым бессовестным образом «зажал».

Что ж, наша песня хороша, начинай сначала! 15 марта 2017 года СМИ опубликовали слова турецкого министра по делам ЕС Омера Челика, заявившего, что Анкара больше не видит причин придерживаться миграционного соглашения с Европой. При этом Челик подчеркнул, что Турция выполнила свою часть соглашения, в то время как страны-участницы ЕС своих обещаний не сдержали.

Турки откровенно лукавили. Значительная часть ранее выделенных Брюсселем средств на обустройство в Турции лагерей для беженцев до этих самых лагерей так и не добралась, растворившись в «черных дырах» турецкой бухгалтерии. Притормаживать афганцев и иже с ними, стремящихся морем добраться до греческого побережья, Эрдоган даже и не думал. Он рассматривал подобные действия мигрантов как своеобразный предохранительный клапан, позволяющий «стравить» из Турции в ЕС наиболее радикально настроенных переселенцев, среди которых каждый третий, если не второй, являлся джихадистом.

Анкара выпускает кракена

Повторимся, Анкара тоже была не безгрешна. Но это не мешало ей делать вид, что Турция святее всех святых. Брюссель тоже публично изображал из себя коллективно-непорочную Деву Марию. В общем, попытки Турции и Евросоюза всячески надуть друг друга во время обсуждения проблемы мигрантов продолжались.

Постепенно все участники процесса вошли во вкус непрерывного торга, который всякий раз разворачивался по одному и тому же сценарию.

Первый ход всегда был за Турцией. Она отправляла в сторону Греции очередную порцию нелегальных мигрантов и грозилась, что вслед за ними в ЕС вот-вот потянутся «миллионы беженцев». Часть нелегальных мигрантов при этом греки отлавливали. Другая же часть трагически тонула в Средиземном море. Это давало повод европейским и турецким СМИ поохать над печальной судьбой мигрантов и адресовать главам европейских стран звенящий от возмущения вопрос «Доколе?!»

Второй ход был за ЕС. Под шквалом критики Евросоюз был вынужден успокаивать Грецию и заново торговаться с рэкетиром Эрдоганом, обещая ему крупные, но реально выплачивая Анкаре довольно мелкие суммы «на вспомоществование беженцам».

К концу третьего хода Турция и ЕС обычно достигали кратковременного компромисса — но только для того, чтобы через 4–5 месяцев Эрдоган начал эту трехходовую партию заново.

К тому, что он непрерывно старается заработать на проблеме мигрантов, все быстро привыкли — как и к тому, что от Анкары без особых проблем можно отделаться за относительно небольшую сумму, а то и вовсе лишь за обещание таковой. Привыкли европейцы и к тому, что Эрдоган громко кричит, но его угрозы так и остаются словами.

Словом, к 2020 году у Евросоюза выработался стойкий иммунитет на грозные речи и нахмуренные брови президента Турции. Видимо, Эрдоган это понял. Вот почему, когда дела у Анкары в Идлибе зашли в тупик, а на родину с сирийской территории пришлось единовременно эвакуировать три десятка трупов турецких военнослужащих, президент Турции решил одним махом поднять ставки.

28 февраля Анкара объявила об открытии границы для мигрантов — якобы в связи с тем, что ЕС не оказывает действенную поддержку Турции в ее действиях в Идлибе. Мол, раз Евросоюз не чешется, то мы выпускаем кракена!..

Блокбастер на границе

Дальнейшее напоминало настоящий блокбастер.

Внезапно для эллинов-пограничников перед ними оттормозились невесть откуда взявшиеся турецкие автобусы, из которых густо посыпались «сирийские беженцы». Большая их часть была мужского пола и призывного возраста. Некоторые из «сирийцев» красовались в женской одежде и длинноволосых париках. Кто-то держал под мышкой свернутое одеяло, изображавшее собой «спеленутого младенца».

Бодро подталкиваемая турецкими полицейскими, толпа «отчаявшихся беженцев» с горестными воплями и невесть откуда взявшимися «коктейлями Молотова» полезла на опешивших греков. Из-за автобусов весь этот перформанс активно снимали своевременно доставленные к месту событий журналисты и стримеры. Они оперативно выдавали в эфир и Интернет надрывную картинку «издевательств» греческих пограничников над распоясавшимися «беженцами».

Пока греки бились с возглавлявшими попытки прорыва активистами-провокаторами, турецкие автобусы продолжали подвозить к сухопутной границе все новых и новых мигрантов. Других мигрантов турки рассадили по надувным лодкам и вытолкали в открытое море с наказом грести в сторону греческого побережья.

Береговая охрана Греции развернула операцию по перехвату этой «армады». Развернуть ее не получилось, поэтому задержанных пришельцев греки стали переправлять в центр временного размещения мигрантов «Мориа», расположенный на Лесбосе. Оказавшись в там, джихадисты устроили беспорядки, подавлять которые греческой полиции пришлось с применением слезоточивого газа. Во время потасовки с полицией два десятка экстремистов вырвались из «Мориа» и устроили погром в православном храме города Митилини.

На сухопутной греко-турецкой границе, где около реки Эврос скопилось порядка 20 тысяч мигрантов, тоже было нескучно. В спину переселенцам лупили дымовыми гранатами турецкие полицейские. Навстречу озверевшей толпе мигрантов летели газовые гранаты греческих пограничников. Провокаторы забрасывали эллинов камнями и бутылками с зажигательной смесью, после чего яростно лезли через границу.

То тут, тот там вспыхивали рукопашные схватки, глядя на которые сторонние зрители невольно вспоминали приснопамятное нашествие Ксеркса на Элладу. Говорят, что кто-то из вошедших в раж греческих пограничников, лупцуя резиновой дубинкой прущих с турецкой территории мигрантов, даже орал в исступлении: «Это Спарта!»

В такой ситуации рано или поздно должны были появиться первые убитые. И они среди мигрантов, разумеется, появились, что сразу придало противостоянию на границе еще больший накал.

Эрдоган тоже не сидел без дела, бичуя ЕС изо всех сил.

«Период одностороннего бескорыстия с нашей стороны закончен, — вещал президент Турции. — [Мне] звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев».

Пользуясь случаем, лидер Турции припомнил Брюсселю все свои обиды, включая и те суммы, которые Евросоюз некогда посулил Анкаре, но так и не выплатил.

Официальный контрабандист

«Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете», — клеймил Эрдоган Евросоюз. — Мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово».

Евросоюз заявил, что направит нам еще миллиард евро, продолжал турецкий президент. И прозрачно намекал, какую сумму «отступных» он ждет от Брюсселя в действительности:

«Кого вы пытаетесь обмануть? Мы больше не хотим этих денег. Турция потратила на прием беженцев уже 40 миллиардов долларов и сама найдет эти деньги».

В ответ Брюссель лишь мрачно осудил действия Анкары, но новых денег Эрдогану не посулил. Тем временем разъяренные греки наложили вето на заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе, вытребовали себе у Еврокомиссии 700 млн евро на борьбу с миграционным кризисом и объявили, что Анкара гонит на запад отнюдь не лишенных крова беженцев, а самых настоящих головорезов.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис даже назвал Турцию официальным контрабандистом мигрантов. Вслед за этим в Афинах анонсировали строительство сорокакилометрового металлического забора вдоль греко-турецкой границы. Анкара попыталась было направить мигрантов в Европу через болгаро-турецкую границу, но болгары оказались начеку, и эта турецкая задумка не взлетела.

Тем временем в игру вступила Австрия, чей канцлер Себастьян Курц дословно заявил следующее:

«Мы переживаем здесь организованную атаку на Грецию со стороны Турции и президента Эрдогана... Это запланированная и целенаправленная атака, управляемая и организованная государством. Европа не должна поддаваться этому давлению».

Итак, нокаутировать ЕС угрозой массового исхода из Турции мигрантов у Эрдогана не получилось. Не добился он своих целей и в Идлибе, что побудило его 5 марта на переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным пойти на большие уступки.

Череда турецких неудач не могла не сказаться на ситуации с мигрантами. К утру 6 марта ситуация на греко-турецкой границе начала нормализовываться. Афины отчитались, что с начала кризиса греческие сотрудники правопорядка задержали в пограничной зоне 254 мигранта, пытавшихся силой прорваться на территорию Греции.

Весьма показательно, что сирийцев среди задержанных оказалось всего 4%, в то время как 64% посаженных греками за решетку мигрантов имели гражданство Афганистана.

Мина замедленного действия

Видимо, можно полагать, что очередной миграционный кризис на границе ЕС миновал свой пик. Причем главную роль в спасении Европы на этот раз сыграли не только Афины, выстоявшие под прессингом Анкары, но и Москва с Дамаском, чувствительно оттоптавшиеся по амбициям Эрдогана в Идлибе.

Тем не менее, проблема мигрантов из стран Ближнего Востока, стремящихся любой ценой прорваться в ЕС, никуда не исчезла. Да и президент Турции явно не утратил интереса к использованию мигрантов из стран Ближнего Востока в качестве рычага для оказания давления на Брюссель.

Когда и как в очередной раз рванет эта «мина замедленного действия», пока сказать невозможно. Зато ясно, что пока на Ближнем Востоке не наступит настоящий мир, к чему всячески стремятся Москва и Дамаск, полностью разрядить эту «мину» на территории Турции невозможно.