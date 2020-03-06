Президент: Обновление конституции объединит россиян

Москва, 6 марта. Внесение поправок в конституцию должно объединить людей вне зависимости от их политических взглядов, уровня обеспеченности и национальности, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Принципиально важно, чтобы обновленная конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, уровня обеспеченности, региона проживания, национальности или вероисповедания», — сказал глава государства на встрече с руководителями думских фракций.

Президент подчеркнул, что работа над поправками к основному закону базируется на необходимости повысить качество жизни россиян.

«Конституция не случайно и называется основной закон, который должен консолидировать все общество. Думаю, что у нас получится вынести на Общероссийское голосование именно такой проект поправок в основной закон», — добавил Путин.

В заключение президент еще раз отметил, что поправки к конституции вступят только после подведения итогов Общероссийского голосования.

«То есть практически авторами этого закона, этих решений должны быть граждане Российской Федерации. Им принадлежит здесь главная, абсолютно определяющая роль. Это очень важно, чтобы люди знали, понимали, осознавали, за что они голосуют», — сказал он.

В начале этой недели президент внес в Госдуму РФ законопроект с дополнительными поправками в конституцию. Документ стал результатом общественного обсуждения, в котором приняли участие члены рабочей группы по поправкам в основной закон и все желающие граждане РФ.

В числе инициатив, которые вошли в итоговый документ — поддержка волонтеров и НКО, регулярная индексация пенсий и социальных выплат, запрет чиновникам иметь счета в иностранных банках, недопустимость отчуждения территорий страны, защита прав инвалидов и провозглашение детей как важнейшего достояния России.

Для того, что каждый смог выразить свое мнение и принять участие в главном событии 2020 года, голосование назначено на 22 апреля — рабочий день, который специально объявят выходным.